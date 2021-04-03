"Не хватило фирменного "бе-бе-бе-бе": Люди отметили "байдень" сотнями мемов о США и Украине

Одну из главных политических новостей дня в соцсетях, как водится, от души высмеяли. Люди отметили "байдень" сотнями мемов о США и Украине. "Не хватило фирменного "бе-бе-бе-бе", - потешаются следящие за ситуацией.

По данным различных СМИ, офис Зеленского несколько недель добивался телефонного разговора украинского лидера с американским коллегой. И вот президенты Украины и США пообщались. Пресс-служба Белого дома сообщила, что Штаты будут поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Другими словами, Джо Байден пообещал поддержать Владимира Зеленского в случае войны с Россией на фоне серьёзного обострения в Донбассе.

Люди разразились сотнями мемов, шуток и прочих юморесок по этому поводу.

"Зеленский: "Весь мир с нами, Джо Байден - классный дядька, который пообещал приехать в гости и сделать со мной клёвую фоточку", - пересказала журналист Юлия Витязева свежее обращение Владимира Зеленского о поддержке международных партнёров Украины.

Журналист вспомнила другой показательный диалог, правда, он случился ещё шесть лет назад. Когда громко и жёстко глава МВД Украины Арсен Аваков перебивал советника президента Петра Порошенко Михаила Саакашвили и, не успевая подбирать слова, кричал "бе-бе-бе".

"Единственное, чего мне не хватило для полноты переможной картины - фирменного аваковского "бе-бе-бе-бе" в адрес Порошенко", - добавила Витязева.

Автор Telegram-канала "Наглый" просто разместил фотографию с какого-то карнавального шествия и лаконично подписал "Байдень".

Пользователь Нетолерантный Немец отреагировал жёстко. Он поделился с подписчиками 7-секундным старым видео, где Зеленский сначала облизывается, а потом буквально лижет объектив камеры.

Маргоша разместила фрагмент фильма "Белое солнце пустыни", где звучит фраза "Господин назначил меня любимой женой".

Пользователь Twitter с ником Просто старая Собака перепостил картинку из культового юмористического номера театра "Лицедеи", где два клоуна говорили по телефону. Конечно, речь идёт о миниатюре "Асисяй".

Скриншот: Twitter/@eski_kopek