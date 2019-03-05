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"Не хватает выцветшего зонтика Coca-Cola": Австрийцы "заставили" США и Россию обсуждать сирийские вопросы на "кафешных" стульях

05 марта 2019, 20:24  •  146 • Политика
Интерьер зала, где проводилась встреча начальника Генерального штаба Вооружённых сил России Валерия Герасимова и председателя Объединённого комитета начальников штабов США Джозефа Данфорда, высмеяли в соцсетях. Так, пользователи отметили, что "не хватает выцветшего зонтика Coca-Cola". А также они добавили, что это принимающая сторона, то есть Австрия, "заставила" обсуждать серьезные вопросы по сирийской теме на "кафешных стульях".
Встреча главы Генерального штаба Вооружённых сил России Валерия Герасимова и председателя Объединённого комитета начальников штабов США Джозефа Данфорда прошла в австрийской Вене. При этом пользователи соцсетей обратили внимание на фотографии, сделанные с мероприятия.
"Красота неимоверная, но неужели у австрийцев не нашлось хотя бы деревянных стульев, а не этой кафешной мебели, - фыркнули пользователи. - Не хватает над столом выцветшего зонтика Coca-Cola".
Комментаторы добавили, что это принимающая сторона, то есть Австрия, "заставила" обсуждать серьезные вопросы по сирийской теме на "кафешных стульях".
Ранее сообщалось, что повестка встречи не известна. Однако источники говорили, что стороны планируют обсудить деконфликтацию между силами международной коалиции и Россией при проведении военных операций в САР, а также ряд других актуальных тем.
Герасимов - Данфорд. Красота неимоверная, но неужели у австрияков не нашлось хотя бы деревянных стульев, а не этой кафешной мебели? pic.twitter.com/5IH8zBc65t
— Глобальная Авантюра (@glavsu) March 5, 2019

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