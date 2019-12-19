"Не хотят перелистнуть страницу": МИД России "разочаровался" в Чехии из-за появления Дня памяти оккупации

Чехия ввела государственный День памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году. В МИД России уже отреагировали на это решение чешских властей. Дипломаты объяснили этот шаг нежеланием забыть старое.

"Стремление Праги вновь возвращаться к событиям полувековой давности с целью включения их в современный политический контекст, нежелание перелистнуть эту страницу истории, которая омрачает атмосферу российско-чешских отношений, вряд ли будет способствовать успешному ходу двустороннего сотрудничества", - заявили в МИД России.

Русские дипломаты напомнили, что это противоречит договору о дружественных отношениях и сотрудничестве. Тогда власти двух стран заверили друг друга, что хотят "подвести черту под тоталитарным прошлым".