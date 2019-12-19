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"Не хотят перелистнуть страницу": МИД России "разочаровался" в Чехии из-за появления Дня памяти оккупации
19 декабря 2019, 17:09 • 69 • В мире
В МИД России ответили на новости из Чехии, где официально ввели День памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году. В министерстве сообщили, что "разочарованы" решением чешских властей. С точки зрения русских дипломатов, это нежелание забыть события 50-летней давности и "перелистнуть страницу истории".
Чехия ввела государственный День памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году. В МИД России уже отреагировали на это решение чешских властей. Дипломаты объяснили этот шаг нежеланием забыть старое.
"Стремление Праги вновь возвращаться к событиям полувековой давности с целью включения их в современный политический контекст, нежелание перелистнуть эту страницу истории, которая омрачает атмосферу российско-чешских отношений, вряд ли будет способствовать успешному ходу двустороннего сотрудничества", - заявили в МИД России.
Русские дипломаты напомнили, что это противоречит договору о дружественных отношениях и сотрудничестве. Тогда власти двух стран заверили друг друга, что хотят "подвести черту под тоталитарным прошлым".
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