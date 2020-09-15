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"Не хотим поить русскую армию": Киев назвал условие подачи воды в Крым
15 сентября 2020, 18:45 • 111 • Политика
Украинские власти отказались возобновлять подачу воды в Крым под предлогом нежелания "поить русскую армию". Киев назвал условие прекращения водной блокады полуострова.
Как заявило во вторник Министерство иностранных дел Украины, Киев откроет Северо-Крымский канал только после "полной деоккупации региона". Внешнеполитическое ведомство утверждает, что подача воды будет на руку российским военным объектам, расположенным в Крыму, и предприятиям ВПК. Заботы по обеспечению пресной водой обычных людей Киев переложил на Россию, хотя при этом продолжает считать крымчан гражданами Украины.
В свою очередь глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что оккупационные власти засели не в Симферополе, а в Киеве, а сама Украина находится под внешним управлением США. Он также не исключил привлечения организаторов водной блокады к ответственности в соответствии с российскими и международными законами.
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