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"Не хотим, чтобы их стало слишком много": Эстонский министр резко высказался об украинцах
19 октября 2020, 01:15 • 95 • В мире
Глава эстонского МВД и лидер Консервативной народной партии Март Хельме резко высказался об украинцах. "Не хотим, чтобы их стало слишком много", - заявил он в разговоре о трудовой миграции.
Хельме признался: увеличение количества граждан Украины в Эстонии нежелательно. Причина проста - "они будут пополнять русскоязычное население".
"Мы не хотим, чтобы их стало слишком много здесь", - заявил политик в интервью изданию Deutsche Welle.
По его словам, граждане Украины готовы получать за свой труд минимум. При этом они не собираются ассимилироваться, изучая эстонский, и будут разговаривать на русском. Так для них легче, подчеркнул Март Хельме.
Эстонский министр добавил, что в его маленькую страну и так слишком массивный поток мигрантов. По данным его ведомства, за последние годы украинцев приехало на заработки не меньше 25 тысяч человек. Это больше, чем граждан других стран вместе взятых, которые подали документы на получение вида на жительства в Эстонии.
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