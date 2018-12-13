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"Не хотели быть младшими, а теперь даже не родственники": Милонов развенчал пафос Порошенко о "братстве" украинцев с НАТО

13 декабря 2018, 21:09  •  144 • В мире
Российский депутат Виталий Милонов ответил на пафосное заявление Петра Порошенко о «мониторинговой миссии» НАТО. По его мнению, Североатлантический альянс относится к Украине не как к партнерам. "Они не хотели быть младшими, а теперь даже не родственники — а так, колониальное племя", - жестко отметил он.
Украинцы, которым постоянно говорят о дружелюбии НАТО, вскоре поймут, что заблуждаются. В этом убежден депутат Госдумы Виталий Милонов. Он, комментируя слова Петра Порошенко о «мониторинговой миссии» НАТО на Черном море, заявил, что НАТО не ищет партнерских отношений с Украиной.
Альянс воспринимает страну исключительно как свою территорию, используя ее в своих целях.
Милонов подчеркнул, что в военном блоке даже не задумываются над тем, каким рискам подвергается Незалежная, передает РИА ФАН.
При этом у России в случае каких-либо притязаний НАТО есть возможности противостоять альянсу. В то же время, несмотря на пафос украинского руководства, Незалежная пока не понимает всей опасности "братания" с Североатлантическим альянсом.
"Народ Украины будет постепенно замечать, что никакие они не равные партнеры, никакие они не братья. Они не хотели быть младшими, а теперь даже не родственники — а так, колониальное племя», — убежден депутат.

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