|
"Не холоп, а хозяин": В гостях у Скабеевой поляк Корейба напал на украинца
02 августа 2019, 02:54 • 27 • Политика
В гостях у журналистки Ольги Скабеевой польский политолог Якуб Корейба напал на украинского журналиста Александра Чаленко. Перед этим Корейба успел надменно заявить, что он "не холоп, а хозяин".
В эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" обсуждалась горячая тема – выложенный в сеть тренинг нынешней правящей партии Украины "Слуга народа". Участников заставили прыгать, после чего один из них опубликовал видеозапись упражнений в соцсети, подписав ее "Кто не скачет – тот москаль".
Как отметила телеведущая Скабеева, история на Украине повторяется – сперва одна власть скакала, в итоге позорно проиграв выборы и не сделав за 5 лет ничего для страны – эстафету, похоже, приняли новые власти и продолжают прыгать. "Скачут и опять вспоминают про москалей", — цитирует ведущую РИА Фан.
За "скакунов" тем временем вступился Якоб Корейба. Тогда Чаленко спросил, скачут ли в польском сейме?
"Я не холоп, я хозяин для них", — заявил политолог, отвечая на реплику предыдущего оратора о том, кем народ Украины является для тамошних депутатов. Однако украинец ответил, что напрасно Корейба тешит себя такими иллюзиями. В ответ политолог полез в драку, правда, его пыл противник не поддержал и лишь посмеялся над бессильным гневом поляка.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
27
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 июля 2019, 17:54
|
28 июля 2019, 20:52
|
30 июля 2019, 16:24
|
31 июля 2019, 11:39
|
27 июля 2019, 21:39
|
01 августа 2019, 04:09
|
26 июля 2019, 11:39