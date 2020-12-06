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"Не хочу ждать": Трамп заявил о победе на выборах
06 декабря 2020, 17:15 • 217 • Политика
Дональд Трамп дал понять, что не собирается ждать 2024 года, чтобы вновь попытаться занять Белый дом. Он уверен, что ему не придётся его покидать, поскольку именно он одержал победу на выборах.
Действующий президент США Дональд Трамп не хочет ждать четыре года, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Об этом он заявил, выступая перед сторонниками в штате Джорджия.
Трамп по-прежнему не сомневается в своей победе на прошедших в начале ноября выборах, поэтому считает, что ждать 2024 года ему незачем. Он пообещал своим сторонникам "снова выиграть Белый дом". Кроме того, он заявил, что республиканцы вновь вернут себе большинство в Палате представителей Конгресса.
Глава государства требует пересмотра результатов голосования в Джорджии - для этого он призвал созвать законодательное собрание штата. Трамп уверен, что если пересчитать бюллетени, присланные по почте, он "легко и быстро" выиграет в этом штате.
"Не хочу ждать до 2024 года, хочу вернуться на три недели назад", - признался американский лидер.
Напомним, 3 ноября 2020 года в США прошли президентские выборы, которые стали одними из самых скандальных и противоречивых в истории страны. Оба кандидата заявляют о своей победе, но СМИ уже провозгласили избранным президентом Джо Байдена. Дональд Трамп с этими выводами не согласен и требует пересмотра результатов голосования.
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