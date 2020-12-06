"Не хочу ждать": Трамп заявил о победе на выборах

Действующий президент США Дональд Трамп не хочет ждать четыре года, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Об этом он заявил, выступая перед сторонниками в штате Джорджия.

Трамп по-прежнему не сомневается в своей победе на прошедших в начале ноября выборах, поэтому считает, что ждать 2024 года ему незачем. Он пообещал своим сторонникам "снова выиграть Белый дом". Кроме того, он заявил, что республиканцы вновь вернут себе большинство в Палате представителей Конгресса.

Глава государства требует пересмотра результатов голосования в Джорджии - для этого он призвал созвать законодательное собрание штата. Трамп уверен, что если пересчитать бюллетени, присланные по почте, он "легко и быстро" выиграет в этом штате.

"Не хочу ждать до 2024 года, хочу вернуться на три недели назад", - признался американский лидер.

Напомним, 3 ноября 2020 года в США прошли президентские выборы, которые стали одними из самых скандальных и противоречивых в истории страны. Оба кандидата заявляют о своей победе, но СМИ уже провозгласили избранным президентом Джо Байдена. Дональд Трамп с этими выводами не согласен и требует пересмотра результатов голосования.