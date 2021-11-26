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"Не хочу спекулировать": Меркель озвучила призыв по поводу России и Украины
26 ноября 2021, 04:40 • 340 • Политика
Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель озвучила призыв по поводу России и конфликта на Украине. Заявление она сделала после общения с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. "Не хочу спекулировать", - произнесла политик.
На пресс-конференции по итогам переговоров Меркель призналась: до ухода в отставку намеревалась принять ещё в одной встрече "нормандской четвёрки". Она выразила сожаление, что этим планам теперь не суждено осуществиться.
И.о. канцлера Германии призвала "оставить открытой дверь для диалога" с Россией, когда речь идёт об урегулировании конфликта на Украине. Она добавила, что Европа должна продемонстрировать единство по поводу санкций. Политик дала понять: важны не столько рестрикции, сколько прогресс.
У Ангелы Меркель спросили, какова вероятность новых санкций в отношении России.
"Не хочу спекулировать [на эту тему]", - произнесла исполняющая обязанности канцлера.
Ранее Ангела Меркель оправдалась за срыв "нормандского формата". Она отметила, что у Франции с Германией и России разные взгляды на то, почему переговоры не состоялись. Это заявление она сделала после публикации переписки министра иностранных дел Сергея Лаврова.
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