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"Не хочу спекулировать. Но…": Меркель назвала условие введения санкций за транзит газа из России

16 июля 2021, 08:45  •  298 • Политика
Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за то, чтобы "Северный поток - 2" был дополнением к транзиту газа из России через Украину. При этом она, не желая спекулировать на теме санкций, всё же назвала условие, при котором ЕС ввёл бы новые рестрикции против Москвы из-за поставок газа.
После встречи с президентом США Джо Байденом канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что для неё "Северный поток - 2" - это дополнительный проект, а не проект вместо транзита газа через Украину".
По мнению немецкого политика, иное вызвало бы большую напряжённость, а потому позиция Берлина в данном вопросе однозначна: с введением в строй нового газопровода Незалежная остаётся транзитной страной.
Меркель напомнила и о том, что до 2024 года действует соответствующий транзитный договор между Москвой и Киевом. И высказала надежду на то, что и после этого срока транзит голубого топлива из России через Украину всё же сохранится.
Зашёл разговор и о новых санкциях ЕС против Москвы на случай остановки транзита русского газа через Украину.
"Не хочу на этом спекулировать, но скажу лишь, что мы с нашими специалистами обсуждаем, какими возможностями для реакции мы располагаем", - пояснила Меркель.
Канцлер Германии уточнила, что вопрос о возможных санкциях будет обсуждаться, но высказала надежду, что до "решающего момента" дело всё же не дойдёт.
Ранее, напомним, президент России Владимир Путин заверил, что наша страна продолжит выполнять взятые на себя обязательства по транзиту газа через Украину, "несмотря на всякие сложности сегодняшнего дня". Он напомнил о том, что был подписан пятилетний контракт на прокачку определённого объёма нашего природного газа европейским потребителям через территорию Незалежной.

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