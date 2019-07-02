"Не хочу обещать, что завтра закончится война": Даст ли "хлебное перемирие" вздохнуть Донбассу спокойно

Разведение сил в Станице Луганской на прошлой неделе дало повод надеяться на успех и в достижении согласия по "хлебному перемирию". По этому вопросу представители контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины во вторник соберутся на очередное заседание в Минске.

Несмотря на то, что состоявшееся разведение сил официальный Киев и его западные кураторы сочли важным событием, украинская позиция пока остается воинственной. "Я никому не хочу обещать, что завтра закончится война, но появилась надежда на начало завершения горячей фазы", - ранее заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Срыв переговоров

Впрочем, аналогичная риторика в адрес бойцов Донбасса со стороны Зеленского прозвучала и накануне переговоров в Минске. Так, глава Незалежной обвинил военных Донбасса в попытке сорвать мирные договоренности обстрелом санитарного автомобиля в Водяном

Представители Донецка ответили Киеву, назвав происходящее провокацией. По словам замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, все, что сказал Зеленский - ложь, поскольку обстрелов со стороны ДНР не проводилось.

"Это очередная провокация Киева для дискредитации Республики перед мировым сообществом", – сказал Басурин, подчеркнув, что Донбасс соблюдает мирные договоренности.

Обстановка напряженная

Отметим, что две недели назад спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик рассказал, что пока стороны так и не смогли договориться о "хлебном перемирии".

А ведь именно оно могло бы стать реальным продвижении в контексте урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

Пока же говорить о стабильном улучшении ситуации на всех участках зоны конфликта не приходится: в Донецкой и Луганской народных республиках ежедневно сообщают о продолжающихся обстрелах со стороны украинских силовиков.

Кстати, возможность объявить "хлебное перемирие" обсуждалась на самом первом заседании контактной группы после вступления в должность Зеленского и возвращения в переговорный процесс Леонида Кучмы.

При этом, как выразил надежду Сайдик, вероятность того, что представители контактной группы на переговорах 2 июля смогут прийти к согласию есть.

Обмен пленными

Шагом на пути к диалогу Донбасса с Киевом может стать полноценный обмен пленными. А прошлой неделе народные республики в качестве жеста доброй воли передали украинской стороне четырех пленных, в том числе трех украинских силовиков.

Руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик отмечал, что в этом процессе главным является то, что ЛНР и ДНР продемонстрировали генеральную линию: в случае налаживания прямого диалога с Киевом будет возможен прорыв.

И если руководство Донецкой и Луганской народных республик продемонстрировало свой настрой на гуманизм, то теперь ответных действий, а не обвинений ждут от нового президента Украины, который вполне может проигнорировать сообщение ради достижения своих целей.