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"Не хочу обещать, что завтра закончится война": Даст ли "хлебное перемирие" вздохнуть Донбассу спокойно
02 июля 2019, 05:54 • 73 • В мире
Контактная группа во вторник, 2 июля, соберется в Минске обсудить "хлебное перемирие". Ранее представители сторон констатировали успех в начале реализации поставленных задач: на прошлой неделе удалось осуществить разведение сил в Станице Луганской. Получится ли на нынешних переговорах договориться о "хлебном перемирии" и становить продолжающиеся обстрелы в Донбассе? Впрочем, официальный Киев не обнадеживает. Как заявил ранее президент Украины Владимир Зеленский: "Я никому не хочу обещать, что завтра закончится война, но появилась надежда на начало завершения горячей фазы".
Разведение сил в Станице Луганской на прошлой неделе дало повод надеяться на успех и в достижении согласия по "хлебному перемирию". По этому вопросу представители контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины во вторник соберутся на очередное заседание в Минске.
Несмотря на то, что состоявшееся разведение сил официальный Киев и его западные кураторы сочли важным событием, украинская позиция пока остается воинственной. "Я никому не хочу обещать, что завтра закончится война, но появилась надежда на начало завершения горячей фазы", - ранее заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
Срыв переговоров
Впрочем, аналогичная риторика в адрес бойцов Донбасса со стороны Зеленского прозвучала и накануне переговоров в Минске. Так, глава Незалежной обвинил военных Донбасса в попытке сорвать мирные договоренности обстрелом санитарного автомобиля в Водяном
Представители Донецка ответили Киеву, назвав происходящее провокацией. По словам замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, все, что сказал Зеленский - ложь, поскольку обстрелов со стороны ДНР не проводилось.
"Это очередная провокация Киева для дискредитации Республики перед мировым сообществом", – сказал Басурин, подчеркнув, что Донбасс соблюдает мирные договоренности.
Обстановка напряженная
Отметим, что две недели назад спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик рассказал, что пока стороны так и не смогли договориться о "хлебном перемирии".
А ведь именно оно могло бы стать реальным продвижении в контексте урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.
Пока же говорить о стабильном улучшении ситуации на всех участках зоны конфликта не приходится: в Донецкой и Луганской народных республиках ежедневно сообщают о продолжающихся обстрелах со стороны украинских силовиков.
Кстати, возможность объявить "хлебное перемирие" обсуждалась на самом первом заседании контактной группы после вступления в должность Зеленского и возвращения в переговорный процесс Леонида Кучмы.
При этом, как выразил надежду Сайдик, вероятность того, что представители контактной группы на переговорах 2 июля смогут прийти к согласию есть.
Обмен пленными
Шагом на пути к диалогу Донбасса с Киевом может стать полноценный обмен пленными. А прошлой неделе народные республики в качестве жеста доброй воли передали украинской стороне четырех пленных, в том числе трех украинских силовиков.
Руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик отмечал, что в этом процессе главным является то, что ЛНР и ДНР продемонстрировали генеральную линию: в случае налаживания прямого диалога с Киевом будет возможен прорыв.
И если руководство Донецкой и Луганской народных республик продемонстрировало свой настрой на гуманизм, то теперь ответных действий, а не обвинений ждут от нового президента Украины, который вполне может проигнорировать сообщение ради достижения своих целей.
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