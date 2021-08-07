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"Не хочу никогда пугать, но": Экс-депутат Рады спрогнозировал начало бунта радикалов
07 августа 2021, 09:45 • 365 • Политика
Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев спрогнозировал начало бунта радикалов в своей стране. "Не хочу никогда пугать, но я думаю, что нас готовят к разделу", - предупредил он.
По словам политика, на сегодняшний день происходит мобилизация радикалов в стране, которых готовят как инструмент для раскачки ситуации и провокаций на Украине. Мураев предполагает, что это может произойти уже осенью.
"Готовится глобальное гражданское противостояние. Играть будут правым полем", - считает он.
Экс-депутат также добавил, что часть радикалов спонсирует бывший президент Украины Пётр Порошенко. По его словам, в случае "глобального противостояния" Украину "спасут" все.
"Поляки "спасут" Галичину, венгры "спасут" Закарпатье, румыны "спасут" Бессарабию и Буковину", - сказал он, добавив, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский ничего не понимает из-за своего "детского мышления".
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