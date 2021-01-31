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"Не хочу нагнетать, но...": Россия вымирает сотнями тысяч - Пронько
31 января 2021, 03:20 • 60 • Политика
Росстат сообщил о сокращении численности населения России в 2020 году на 510 тысяч человек. "Если не изменить ситуацию, то к концу столетия нас останется в два раза меньше, чем сейчас, а территория богатейшей страны мира будет заселена мигрантами", - предупредил Пронько.
Население Российской Федерации в 2020 году сократилось на 510 тысяч человек, гласят данные Росстата. Демографическую ситуацию в стране прокомментировал обозреватель Царьграда Юрий Пронько.
Он отмечает, что таких катастрофических цифр в России не наблюдалось с 2005 года. Тогда численность населения страны сократилась на ужасающие 564,5 тысячи человек. То есть уровень смертности в России стал максимальным за десять лет.
- предупреждает Юрий Пронько в передаче "Сухой остаток" на канале Царьград.
Он указал, что стране грозит вымирание не где-то в далёком будущем, а уже в самом что ни на есть настоящем. Сокращение численности населения России происходит просто рекордными темпами. И если ничего не менять, то к концу этого века население страны сократится вдвое.
- подчеркнул Пронько.
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