"Не хочу нагнетать, но...": Россия вымирает сотнями тысяч - Пронько

Население Российской Федерации в 2020 году сократилось на 510 тысяч человек, гласят данные Росстата. Демографическую ситуацию в стране прокомментировал обозреватель Царьграда Юрий Пронько.

Он отмечает, что таких катастрофических цифр в России не наблюдалось с 2005 года. Тогда численность населения страны сократилась на ужасающие 564,5 тысячи человек. То есть уровень смертности в России стал максимальным за десять лет.

Я не хочу нагнетать, демонизировать ситуацию, но цифры и факты говорят о том, что будущее России и русского народа под большим сомнением,

- предупреждает Юрий Пронько в передаче "Сухой остаток" на канале Царьград.

Он указал, что стране грозит вымирание не где-то в далёком будущем, а уже в самом что ни на есть настоящем. Сокращение численности населения России происходит просто рекордными темпами. И если ничего не менять, то к концу этого века население страны сократится вдвое.

Если не изменить ситуацию, то к концу столетия нас останется в два раза меньше, чем сейчас, а территория богатейшей страны мира будет заселена мигрантами,

- подчеркнул Пронько.