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"Не хочу, чтобы Беларусь погрузилась в пучину": Лукашенко дал определение коррупции

08 июля 2020, 09:00  •  18 • В мире
Белорусский лидер Александр Лукашенко дал своё определение коррупции. Он признался, что не желает, чтобы республика "погрузилась в эту пучину".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что коррупция унижает человека. По его словам, взяточничество - как ржавчина, которая разъедает уклад в стране и экономику.
Политик признался, что не хочет, чтобы республика погрузилась в пучину коррупции.
"Дни.ру" напоминают, что в минувшем году белорусский лидер утвердил декрет, по которому наказание за коррупцию ужесточается. По данному документу, осуждённые по статье за взяточничество не смогут покидать тюрьму по УДО.
"У нас не надо платить мзду для того, чтобы к кому-то в кабинет зайти. Если кто-то хочет иначе - я не ваш президент. И вы не голосуйте за меня", - сказал Лукашенко.
Как отметили эксперты, такое решение Александра Григорьевича дало свои плоды. Согласно исследованиям, в Белоруссии один из самых низких уровней коррупции среди европейских стран.

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