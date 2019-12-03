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"Не хочу биться за тех, кто считает себя русскими": Зеленский указал на дверь выступающим "за Россию"
03 декабря 2019, 11:09 • 253 • В мире
В преддверии встречи лидеров "нормандской четвёрки", которая должна пройти 9 декабря в Париже, Зеленский дал интервью немецкому журналу Der Spigel, в котором откровенно заявил о том, что "биться за людей, которые считают себя русскими", у него нет желания, а всем тем, кто выступает "за Россию", он предложил уехать с Украины.
Речь шла о жителях Донбасса, получивших российские паспорта. По его мнению, "жить на Украине и получить гражданство России - это неправильно". Тем не менее Киев попытается вернуть "сбившихся с пути" жителей Донецкой и Луганской народных республик: ведь там есть люди, которые "не определились со своими позициями", пишет Nation News.
Также в этом интервью украинский гарант заявил о том, что не хочет видеть Украину "фигурой на шахматной доске великих держав", при этом он рассчитывает на помощь Вашингтона, хотя и не смог добиться того, чтобы США участвовали в "нормандском формате".
"Я желаю, чтобы США нам помогали и видели в Украине "субъекта", но не заключали при этом каких-то сделок с другими игроками, а не называли нас "самой коррумпированной страной", - сказал он.
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