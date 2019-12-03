"Не хочу биться за тех, кто считает себя русскими": Зеленский указал на дверь выступающим "за Россию"

Речь шла о жителях Донбасса, получивших российские паспорта. По его мнению, "жить на Украине и получить гражданство России - это неправильно". Тем не менее Киев попытается вернуть "сбившихся с пути" жителей Донецкой и Луганской народных республик: ведь там есть люди, которые "не определились со своими позициями", пишет Nation News.

Также в этом интервью украинский гарант заявил о том, что не хочет видеть Украину "фигурой на шахматной доске великих держав", при этом он рассчитывает на помощь Вашингтона, хотя и не смог добиться того, чтобы США участвовали в "нормандском формате".

"Я желаю, чтобы США нам помогали и видели в Украине "субъекта", но не заключали при этом каких-то сделок с другими игроками, а не называли нас "самой коррумпированной страной", - сказал он.