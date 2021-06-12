"Не хочется казаться грубым, но...": Журналист попытался поймать Путина, но получил отпор

Американский журналист попытался поймать президента России Владимира Путина на каверзном вопросе, но получил жёсткий отпор. "Не хочется казаться грубым, но это похоже на несварение желудка", - заявил глава государства.

Президент России Владимир Путин признался, что он хорошо относился к своему экс-советнику Михали Лесину. Об этом глава государства рассказал в интервью телеканалу NBC, которое он дал в преддверии встречи с президентом США Джо Байденом.

Журналист перечислил фамилии нескольких человек, к смерти которых якобы причастны власти России (по версии Запада). В частности, он упомянул Анну Политковскую, Александра Литвиненко, Бориса Немцова и Михаила Лесина.

Но Путин назвал все обвинения "чушью".

"Мне не хочется казаться грубым, но это похоже на какое-то несварение желудка, только словесное", - жёстко пояснил он.

Путин упомянул про смерть Политковской, Магнитского и Немцова. Он подчеркнул, что правоохранители нашли преступников, а некоторые уже получили тюремные сроки.

Что касается Лесина, то президент хорошо к нему относился. Путин не знает, почему экс-министр скончался в США, но предложил журналисту задать вопрос американским властям.

"Мне, например, до сих пор жалко, что он ушёл из жизни, на мой взгляд, очень порядочный, приличный человек", - добавил он.

Ранее бывший вице-президент России Александр Руцкой посоветовал Владимиру Путину жёстко поговорить с главой США Джо Байденом. По мнению политика, Вашингтон откровенно хамит в адрес Москвы, постоянно угрожая санкциями.

"Надо задать Байдену конкретные вопросы о том, когда это всё будет прекращено, когда прекратится зарубежная риторика по обвинению России во всех возможных грехах", - пояснил Руцкой в интервью polit.info.