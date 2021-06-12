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"Не хочется казаться грубым, но...": Журналист попытался поймать Путина, но получил отпор

12 июня 2021, 13:25  •  115 • Политика
Американский журналист попытался поймать президента России Владимира Путина на каверзном вопросе, но получил жёсткий отпор. "Не хочется казаться грубым, но это похоже на несварение желудка", - заявил глава государства.
Президент России Владимир Путин признался, что он хорошо относился к своему экс-советнику Михали Лесину. Об этом глава государства рассказал в интервью телеканалу NBC, которое он дал в преддверии встречи с президентом США Джо Байденом.
Журналист перечислил фамилии нескольких человек, к смерти которых якобы причастны власти России (по версии Запада). В частности, он упомянул Анну Политковскую, Александра Литвиненко, Бориса Немцова и Михаила Лесина.
Но Путин назвал все обвинения "чушью".
"Мне не хочется казаться грубым, но это похоже на какое-то несварение желудка, только словесное", - жёстко пояснил он.
Путин упомянул про смерть Политковской, Магнитского и Немцова. Он подчеркнул, что правоохранители нашли преступников, а некоторые уже получили тюремные сроки.
Что касается Лесина, то президент хорошо к нему относился. Путин не знает, почему экс-министр скончался в США, но предложил журналисту задать вопрос американским властям.
"Мне, например, до сих пор жалко, что он ушёл из жизни, на мой взгляд, очень порядочный, приличный человек", - добавил он.
Ранее бывший вице-президент России Александр Руцкой посоветовал Владимиру Путину жёстко поговорить с главой США Джо Байденом. По мнению политика, Вашингтон откровенно хамит в адрес Москвы, постоянно угрожая санкциями.
"Надо задать Байдену конкретные вопросы о том, когда это всё будет прекращено, когда прекратится зарубежная риторика по обвинению России во всех возможных грехах", - пояснил Руцкой в интервью polit.info.

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