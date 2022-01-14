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"Не хамить!" Володин намекнул на уникальный козырь России против НАТО

14 января 2022, 10:35  •  242 • Политика
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя угрозы введения новых санкций против России, призвал американских конгрессменов соблюдать договорённости между Путиным и Байденом. "В этой связи необходимо обсуждать и реализовывать договорённости глав государств, а не хамить, угрожать и запугивать", - предостерёг политик. Он также намекнул на уникальный козырь нашей страны в борьбе против НАТО.
Вячеслав Володин напомнил о телефонном разговоре, который состоялся перед Новым годом между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом.
"Наш президент инициировал совершенно конкретный перечень вопросов в рамках обеспечения гарантий безопасности, - подчеркнул в Telegram парламентарий, перечислив эти требования: - Отказ от создания баз НАТО на территории сопредельных с Российской Федерацией государств, ограничение на размещение ударных средств рядом с нашей страной, возвращение НАТО к границам 1997 года и его нерасширение на восток".
Политик при этом намекнул на уникальный козырь России в борьбе против Североатлантического альянса, подчеркнув, что у нас "есть оружие, которым не обладает ни одно государство мира, но мы это преимущество в диалоге с НАТО не используем".
Володин особо подчёркивает также, что у нашей страны "есть чем постоять за себя", и требует не доводить нас до подобных "аргументов".
Отдельно Вячеслав Володин обратился к американским конгрессменам, позволившим себе истеричные замечания в адрес России и предложения об очередных санкциях.
"Необходимо обсуждать и реализовывать договорённости глав государств, а не хамить, угрожать и запугивать", - предостерёг политиков США спикер Госдумы, призвав "подумать о последствиях" и "не придумывать самим себе проблемы".

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