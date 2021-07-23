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"Не кампанейщина": На дело "банды" гаишников Ставрополья отреагировали в верхах
23 июля 2021, 14:05 • 275 • Политика
В Кремле отреагировали на дело "банды" гаишников Ставрополья, отметив последовательную работу в рамках борьбы с коррупцией в России. "Это ни коим образом не кампанейщина", - подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле обратили внимание журналистов на повышение эффективности работы по противодействию коррупции в России. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на дело "банды" гаишников из Ставрополья.
По словам представителя Кремля, борьба с коррупцией, в том числе и в рядах правоохранительных органов - это "действительно последовательная" работа.
"Это ни коим образом не кампанейщина", - особо подчеркнул Песков, ещё раз заострив внимание СМИ на том, что из года в год ведутся последовательные действия в этом направлении.
Напомним, в Ставрополье задержали 35 сотрудников ГИБДД вместе с их начальником Алексеем Сафроновым. Их подозревают в создании организованной преступной группировки. По словам следователей, "банда" гаишников занималась продажей "пропусков" для грузов с зерном и другим содержимым.
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