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"Не как в Африке, но": Захарова доходчиво объяснила, как Киев устроил геноцид в Донбассе
18 февраля 2022, 21:55 • 258 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на возражения Киева, что в Донбассе нет геноцида. Она привела аргументы, чтобы объяснить максимально доходчиво. "Не как в Африке, но…" - произнесла дипломат.
Захарова заявила, что ситуация внешне на геноцид не похожа, но по факту им является.
"Может быть, не в таких количественных параметрах, как в Африке, но, простите, разве мы количественными параметрами должны оперировать?" - спросила представитель МИД России.
Она напомнила, что в Донбассе семь лет гибнут женщины и дети, люди, которые не имеют отношения к военным и прочим людям в погонах. Все они не знают, что такое мирная жизнь. Для них нет ничего удивительного в звуке падающих снарядов.
В эфире телеканала НТВ дипломат отметила, что при этом на Западе ещё сомневаются в отсутствии массовых захоронений в Донбассе, позволяют себе не верить, что там ситуация похожа на геноцид.
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