"Не к Евгению, а к Иосифу": Шахназаров‏ дал профессиональный совет Навальному после встречи с Пригожиным

Информация о встрече оппозиционера Навального и бизнесмена Пригожина вызвала много обсуждений в Сети. Высказался и Михаил Шахназаров. Он дал профессиональный совет оппозиционеру и предложил посетить другого Пригожина - Иосифа.

В соцсетях обсуждают информацию о встрече между оппозиционным политиком Алексеем Навальным и предпринимателем Евгением Пригожиным.

Третьего февраля телеграм-канал "Незыгарь" распространил информацию об этой встрече. Канал опубликовал фотографии, сделанные около отеля в Петербурге: на двух был запечатлен Навальный, на трех других - Пригожин.

Журналист Михаил Шахназаров не считает, что встреча может привести к чему-то результативному - если она вообще была - или как-то помочь Навальному с карьерой политика.



Шахназаров вообще полагает, что Навальному уже пора сменить род деятельности и нужно встречаться с Пригожиным, но только другим. С Иосифом. Журналист считает, что для начала сольной карьеры у оппозиционера все есть: аудитория и творческий псевдоним Алёшенька.



"И Стасону конкурент, и нам не скучно", - пишет Шахназаров‏ в своем Twitter-аккаунте.