Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Сбежали свыше 10 млн граждан: Депутат Рады об итогах насильственной украинизации
Почему Запад так боится возвращения России в Африку (Анна Сочина)
Под черным костюмом - личина убийцы: Стариков разоблачил дипломатию США советски...
США могут начать войну в Венесуэле?
Главная / Политика

"Не к Евгению, а к Иосифу": Шахназаров‏ дал профессиональный совет Навальному после встречи с Пригожиным

05 февраля 2019, 03:24  •  47 • Политика
Информация о встрече оппозиционера Навального и бизнесмена Пригожина вызвала много обсуждений в Сети. Высказался и Михаил Шахназаров. Он дал профессиональный совет оппозиционеру и предложил посетить другого Пригожина - Иосифа.
В соцсетях обсуждают информацию о встрече между оппозиционным политиком Алексеем Навальным и предпринимателем Евгением Пригожиным.
Третьего февраля телеграм-канал "Незыгарь" распространил информацию об этой встрече. Канал опубликовал фотографии, сделанные около отеля в Петербурге: на двух был запечатлен Навальный, на трех других - Пригожин.
Журналист Михаил Шахназаров не считает, что встреча может привести к чему-то результативному - если она вообще была - или как-то помочь Навальному с карьерой политика.

Шахназаров вообще полагает, что Навальному уже пора сменить род деятельности и нужно встречаться с Пригожиным, но только другим. С Иосифом. Журналист считает, что для начала сольной карьеры у оппозиционера все есть: аудитория и творческий псевдоним Алёшенька.

"И Стасону конкурент, и нам не скучно", - пишет Шахназаров‏ в своем Twitter-аккаунте.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


47
Источник
Похожие новости
05 февраля 2019, 03:24
"Евросоюз - как брошенный супруг при разводе": Политолог объяснил, зачем ЕС нужен новый конфликт в Ирландии
04 февраля 2019, 17:39
Греция незаконно передала в США вещдоки по делу Винника — СМИ
05 февраля 2019, 00:09
Из-за санкций в Роскосмосе ощутили дефицит электроники
Загрузка...
04 февраля 2019, 04:39
Мадуро признался в глубокой христианской вере
05 февраля 2019, 00:09
Не выходил на связь с 26 января: Полиция Украины объявила в розыск капитана российского "Норда"
04 февраля 2019, 17:39
"Как тебе такое, Илон Маск?": Украинские СМИ доставили электрокар Tesla на Марс
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 января 2019, 20:54
Что стоит за арестом сенатора с Кавказа Рауфа Арашукова
02 февраля 2019, 03:54
Асад улыбнулся, Янукович заплакал: В Сети ответили на угрозы США Венесуэле
30 января 2019, 04:24
"Хотелка до Курил не доросла": Проговорившемуся про базы США Абэ предложили "по-быстрому" сделать харакири
02 февраля 2019, 10:24
ВМФ передали оружие, вызывающее у противника слепоту и галлюцинации
30 января 2019, 10:54
Внезапный удар: Россия проиграет в войне с Японией
04 февраля 2019, 04:39
"Предательство - национальная идея": Соцсети отреагировали на призыв кандидата в президенты Украины бомбить Россию
03 февраля 2019, 12:24
Британские СМИ пали жертвой своей антироссийской пропаганды - эксперт
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.