"Не изменяют традициям": Британские СМИ принялись лепить антироссийские фейки, едва встретив Новый год

"Новогодний огонек" неожиданно привлек внимание журналиста Financial Times Макса Седдона. Увидев в программе Иосифа Кобзона, он радостно сообщил в своем микроблоге в Twitter, что "они так давно снимали свою передачу, что там еще даже Кобзон есть, который умер в августе".

Фейк моментально подхватили украинские СМИ, журналиста FT назвали "неким пользователем сети" и радостно застрочили "броские" заголовки: "Зомби-апокалипсис на российском ТВ", "Воскрес для съемок" и так далее.

И все это - несмотря на то, что ведущие "Огонька" сразу сказали, что показывают запись выступления Кобзона их прошлогодней программы, добавив: "Это первая новогодняя ночь без Иосифа Давыдовича". Более того, эта же информация была и в бегущей строке.

"Так что британские СМИ начали творить антироссийские фейки буквально с первых секунд Нового года. Не изменяют традициям", - отметил политолог Владимир Корнилов.

"Суровая Россия, снег в августе снимали. Ну иди распространяющие дебилы", "Задорнов был прав: они тупые", - отреагировали на это пользователи Сети.

Holy shit, they filmed this so long ago that Iosif Kobzon is in it! He died in August!!! pic.twitter.com/1eFjWYzhgR