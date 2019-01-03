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"Не изменяют традициям": Британские СМИ принялись лепить антироссийские фейки, едва встретив Новый год

03 января 2019, 04:54  •  89 • В мире
Фейки - основная часть "репертуара" британских СМИ. Посмотрев "Новогодний огонек", журналист Financial Times слепил еще одну "правдивую новость". "Не изменяют традициям", - отметил политолог Владимир Корнилов
"Новогодний огонек" неожиданно привлек внимание журналиста Financial Times Макса Седдона. Увидев в программе Иосифа Кобзона, он радостно сообщил в своем микроблоге в Twitter, что "они так давно снимали свою передачу, что там еще даже Кобзон есть, который умер в августе".
Фейк моментально подхватили украинские СМИ, журналиста FT назвали "неким пользователем сети" и радостно застрочили "броские" заголовки: "Зомби-апокалипсис на российском ТВ", "Воскрес для съемок" и так далее.
И все это - несмотря на то, что ведущие "Огонька" сразу сказали, что показывают запись выступления Кобзона их прошлогодней программы, добавив: "Это первая новогодняя ночь без Иосифа Давыдовича". Более того, эта же информация была и в бегущей строке.
"Так что британские СМИ начали творить антироссийские фейки буквально с первых секунд Нового года. Не изменяют традициям", - отметил политолог Владимир Корнилов.
"Суровая Россия, снег в августе снимали. Ну иди распространяющие дебилы", "Задорнов был прав: они тупые", - отреагировали на это пользователи Сети.
Holy shit, they filmed this so long ago that Iosif Kobzon is in it! He died in August!!! pic.twitter.com/1eFjWYzhgR
— max seddon (@maxseddon) 31 декабря 2018 г.
Собкор FT заявил, что новогодняя программа 1-го канала записывалась давно, т.к. показала живого Кобзона, а тот умер еще в августе. Этот фейк дружно подхватили укр. СМИ.
На самом деле, ведущие пояснили, что показывают прошлогоднюю запись: https://t.co/OP4XBzwyKh (время: 24:00) pic.twitter.com/pnIZWOhIVy
— Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) 2 января 2019 г.

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