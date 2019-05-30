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"Не издал ни звука": Поклонская поведала душераздирающие истории детей сирийской войны

30 мая 2019, 01:39  •  43 • Политика
В Крым привезли первую группу детей из Сирии для отдыха и реабилитации. Один ребенок остался в Москве, ему потребовалась срочная операция. "Мальчик истощен, весит всего 12 кг, но пока мы его везли, не издал ни звука", - рассказала Наталья Поклонская.
Из Сирии в Крым на реабилитацию прибыла первая группа детей. Одного ребенка пришлось оставить в Москве для срочной операции. Подробности рассказала депутат и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская.
По её словам, в Москве остался шестилетний мальчик, получивший в Сирии минно-осколочное ранение ног. На родине ему могли делать лишь перевязки. Обследование показало, что у ребенка раздроблены кости на мелкие кусочки, и если срочно не прооперировать, он лишится ног или даже умрет.
"Мальчик истощен, весит всего 12 кг, но пока мы его везли, не издал ни звука - он просто хочет жить", - рассказала Поклонская в интервью "Интерфаксу".
Она добавила, что ещё один ребенок из Сирии сейчас находится на лечении в Санкт-Петербурге. Это мальчик 5-ти лет, у которого серьезные проблемы с почками, требуется пересадка. Сейчас он на постоянном гемодиализе.
Поклонская отметила, что всего в Крым на реабилитацию должны прибыть 50 детей из Сирии. Для первой группы были выбраны 11 человек с самыми сложными проблемами, которые требуют особого внимания.

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