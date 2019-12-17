Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Впервые со времён холодной войны": В НАТО испугались растущей активно...
"Позорит прекрасную фамилию": Соловьёв поставил на место Гордона, поку...
Счёт идёт на тысячи! Асад разоблачил американских солдат в Сирии
МИД России отреагировал на доклад миссии ООН по Украине
Главная / Политика

"Не изберут его": Читатели усомнились в "чуйке" Шевченко насчёт преемника Путина

17 декабря 2019, 09:54  •  156 • Политика
Максим Шевченко назвал имя преемника Владимира Путина, а читатели ЦГ сделали ставку на совершенно другого кандидата. "Не изберут его", - пишут в комментариях.
Журналист и телеведущий Максим Шевченко в эфире программы "Честный Фрэнк" на канале "Царьград" назвал фамилию наиболее вероятного преемника президента России Владимира Путина. В комментариях читатели ЦГ не согласились с мнением гостя и назвали своего кандидата.
Шевченко считает, что в 2024 году, когда завершится второй президентский срок Путина, его место, как в 2008 году, займет преемник. При этом журналист полагает, что, как и в прошлый раз, место президента займёт Дмитрий Медведев.
"Я думаю, из всех сложных схем - Собянин, Чемезов, Шойгу и так далее - власть может выбрать, я не уверен, что это на 100 % так, ну, самую простую схему: Путин - премьер, Медведев - президент. Ну а что мудрствовать-то лукаво, понимаете", - сказал Максим Шевченко в эфире канала "Царьград".
Однако аудитория высказала большие сомнения по поводу работоспособности подобной схемы, учитывая нынешний рейтинг премьер-министра и отношение к нему в народе.
"Медведева не изберут", - пишет Наталия Мельничук в комментариях в "ВКонтакте".
"Шойгу", - называет более популярного кандидата Геннадий Корнейчук.
"Да, многие за Шойгу", - соглашается Эльвир Тагиров.
Напомним, что политолог Анатолий Вассерман также сомневается в переизбрании президентом Медведева. По словам эксперта, это был "неудачный эксперимент", который вряд ли станут повторять. По мнению многих политических обозревателей, Путин выбирает из кандидатов, которые пока не известны народу.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



156
Источник
Похожие новости
16 декабря 2019, 17:39
Проблема Донбасса будет решена не при Зеленском, а при следующем президенте Украины
17 декабря 2019, 09:54
"Не изберут его": Читатели усомнились в "чуйке" Шевченко насчёт преемника Путина
16 декабря 2019, 14:24
Сенатор оценил место России в рейтинге самых могущественных стран
16 декабря 2019, 14:24
В Совфеде опровергли поступление заявления Мархаева о сложении полномочий
17 декабря 2019, 09:54
"Уволю - и следующий будет здесь с кольцом в носу": Малофеев о том, как Байден и ему подобные, смеясь, управляют Украинами
16 декабря 2019, 14:24
Пушков оценил шутку Зеленского про газопровод
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 декабря 2019, 03:09
Лазейка в законе: в Госдуме отметили мягкое наказание отставного генерала, чей сын пр...
17 декабря 2019, 03:24
Зеленский получил "нож в спину" от "Квартала 95": Президенту Укра...
17 декабря 2019, 00:09
"Выступать не против Путина": Хазин рассказал, кто подставляет президента Р...
17 декабря 2019, 03:24
"Это был его выбор": Политолог объяснил перепалку между Эстонией и Финлянди...
17 декабря 2019, 00:09
Бросавшаяся на колени нардеп уличила Зеленского в создании "нью-СССР"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 декабря 2019, 21:54
Зеленский пропиарил Соловьёва на весь мир, предложив "ручками походить" по Киеву. Ведущий ёмко ответил
14 декабря 2019, 03:54
"Не учли реальные угрозы": Очередной украинский политик сделал "предсказание" о Крымском мосте
10 декабря 2019, 12:09
"У Путина машина как танк": Украинский депутат обиделся на французов, лебезящих перед русскими - источник
14 декабря 2019, 10:24
"Мощнее, жёстче и гораздо опытнее": Соловьёв назвал реального правителя Украины
11 декабря 2019, 01:09
"И ножками, и глазками": Захарова посоветовала Зеленскому сделать хоть что-то "не в теории"
14 декабря 2019, 23:24
"Шутки Зеленского с газом закончатся трагедией для всей Украины": Журавко призвал украинцев проснуться
14 декабря 2019, 15:28
Речь гостя об отношении Зеленского К ДОНБАССУ поразила СОЛОВЬЕВА! Замер весь зал!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.