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"Не изберут его": Читатели усомнились в "чуйке" Шевченко насчёт преемника Путина
17 декабря 2019, 09:54 • 156 • Политика
Максим Шевченко назвал имя преемника Владимира Путина, а читатели ЦГ сделали ставку на совершенно другого кандидата. "Не изберут его", - пишут в комментариях.
Журналист и телеведущий Максим Шевченко в эфире программы "Честный Фрэнк" на канале "Царьград" назвал фамилию наиболее вероятного преемника президента России Владимира Путина. В комментариях читатели ЦГ не согласились с мнением гостя и назвали своего кандидата.
Шевченко считает, что в 2024 году, когда завершится второй президентский срок Путина, его место, как в 2008 году, займет преемник. При этом журналист полагает, что, как и в прошлый раз, место президента займёт Дмитрий Медведев.
Однако аудитория высказала большие сомнения по поводу работоспособности подобной схемы, учитывая нынешний рейтинг премьер-министра и отношение к нему в народе.
Напомним, что политолог Анатолий Вассерман также сомневается в переизбрании президентом Медведева. По словам эксперта, это был "неудачный эксперимент", который вряд ли станут повторять. По мнению многих политических обозревателей, Путин выбирает из кандидатов, которые пока не известны народу.
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