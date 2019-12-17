"Не изберут его": Читатели усомнились в "чуйке" Шевченко насчёт преемника Путина

Журналист и телеведущий Максим Шевченко в эфире программы "Честный Фрэнк" на канале "Царьград" назвал фамилию наиболее вероятного преемника президента России Владимира Путина. В комментариях читатели ЦГ не согласились с мнением гостя и назвали своего кандидата.

Шевченко считает, что в 2024 году, когда завершится второй президентский срок Путина, его место, как в 2008 году, займет преемник. При этом журналист полагает, что, как и в прошлый раз, место президента займёт Дмитрий Медведев.

"Я думаю, из всех сложных схем - Собянин, Чемезов, Шойгу и так далее - власть может выбрать, я не уверен, что это на 100 % так, ну, самую простую схему: Путин - премьер, Медведев - президент. Ну а что мудрствовать-то лукаво, понимаете", - сказал Максим Шевченко в эфире канала "Царьград".

Однако аудитория высказала большие сомнения по поводу работоспособности подобной схемы, учитывая нынешний рейтинг премьер-министра и отношение к нему в народе.

"Медведева не изберут", - пишет Наталия Мельничук в комментариях в "ВКонтакте". "Шойгу", - называет более популярного кандидата Геннадий Корнейчук. "Да, многие за Шойгу", - соглашается Эльвир Тагиров.

Напомним, что политолог Анатолий Вассерман также сомневается в переизбрании президентом Медведева. По словам эксперта, это был "неудачный эксперимент", который вряд ли станут повторять. По мнению многих политических обозревателей, Путин выбирает из кандидатов, которые пока не известны народу.