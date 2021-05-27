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"Не из-за мины. Ну и?": Симоньян расставила акценты в деле Протасевича и Сапеги
27 мая 2021, 23:25 • 82 • Политика
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян расставила акценты в деле Протасевича и Сапеги. Она призналась, что не понимает претензий к президенту Белоруссии Александру Лукашенко: "Посадил самолет не из-за мины. Ну и?".
Симоньян обратила внимание, что европейцы сейчас "роются" в сообщениях о минировании самолёта Ryanair и в авиационных документах, чтобы доказать, что Лукашенко посадил самолёт "не из-за мины, а из-за Протасевича". Однако сама она не видит в этом ничего плохого.
Скриншот:Twitter/@M_Simonyan
Что же касается девушки Протасевича Софьи Сапеги, которая тоже была задержана белорусскими властями, то она, по мнению Симоньян, должна быть экстрадирована в Россию, поскольку является гражданкой этой страны.
Скриншот:Telegram/Маргарита Симоньян
Напомним, что в минувшее воскресенье в Минске вынужденно сел самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Поводом для экстренной посадки послужило сообщение о бомбе на борту. Бомбы в самолёте не оказалось, однако белорусские власти задержали пассажира лайнера - гражданина Белоруссии, основателя и бывшего редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Данный канал призывал белорусов к восстанию и координировал незаконные акции протеста из Польши.
Кроме того, правоохранительные органы страны задержали девушку Протасевича - гражданку России Софью Сапегу, являющуюся редактором Telegram-канала "Чёрная книга Беларуси", который публиковал личные данные белорусских силовиков, чтобы протестующие могли устраивать расправы над ними и их семьями.
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