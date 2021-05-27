"Не из-за мины. Ну и?": Симоньян расставила акценты в деле Протасевича и Сапеги

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян расставила акценты в деле Протасевича и Сапеги. Она призналась, что не понимает претензий к президенту Белоруссии Александру Лукашенко: "Посадил самолет не из-за мины. Ну и?".

Симоньян обратила внимание, что европейцы сейчас "роются" в сообщениях о минировании самолёта Ryanair и в авиационных документах, чтобы доказать, что Лукашенко посадил самолёт "не из-за мины, а из-за Протасевича". Однако сама она не видит в этом ничего плохого.

Ну, и? Дальше что? Правильно сделал, - пишет главред RT в Twitter.

Скриншот:Twitter/@M_Simonyan

Что же касается девушки Протасевича Софьи Сапеги, которая тоже была задержана белорусскими властями, то она, по мнению Симоньян, должна быть экстрадирована в Россию, поскольку является гражданкой этой страны.

Моя неистребимая имперская гордость диктует мне, что со своими гражданами мы разберемся сами... Граждане Империи находятся под юрисдикцией самой Империи, где бы они ни находились физически, - отмечает Симоньян в Telegram.

Скриншот:Telegram/Маргарита Симоньян

Напомним, что в минувшее воскресенье в Минске вынужденно сел самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Поводом для экстренной посадки послужило сообщение о бомбе на борту. Бомбы в самолёте не оказалось, однако белорусские власти задержали пассажира лайнера - гражданина Белоруссии, основателя и бывшего редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Данный канал призывал белорусов к восстанию и координировал незаконные акции протеста из Польши.

Кроме того, правоохранительные органы страны задержали девушку Протасевича - гражданку России Софью Сапегу, являющуюся редактором Telegram-канала "Чёрная книга Беларуси", который публиковал личные данные белорусских силовиков, чтобы протестующие могли устраивать расправы над ними и их семьями.