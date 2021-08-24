"Не история, а "бриллиант": В деле с "угнанным" украинским самолётом оказались замешаны богачи - СМИ

СМИ сообщают, что самолёт Украины, который якобы был угнан в Афганистане, выкупили богатые беженцы. Они расплатились золотом, валютой и драгоценными камнями.

Украинский самолёт, который якобы угнали неизвестные, был выкуплен богатыми афганцами для полёта в Иран. Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что "угон" - дело рук шиитов-хазарейцев. За самолёт с экипажем они расплатились золотом, деньгами и драгоценными камнями. Издание также пишет, что состоятельные афганцы также перекупают самолёты у Украины, несмотря на то, что первостепенная задача для Киева - это эвакуация собственных граждан.

Средства за самолёты, отмечает издание, "идут мимо кассы".

Ранее об угоне украинского самолёта сообщил глава МИД Украины Евгений Енин. Позже эту информацию опроверг сотрудник ведомства.

Ксения Собчак назвала поворот в деле с украинским самолётом не историей, а "бриллиантом".