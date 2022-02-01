"Не исключено, что Путин пожалеет": На Западе оценили учения русских кораблей, но запутались

Шесть лёгких десантных кораблей России были задействованы в учениях в Чёрном море. На Западе назвали это "морским гамбитом" русского президента, попытались оценить мероприятие, но запутались. "Не исключено, что Путин пожалеет", - написало одно из СМИ.

На страницах Forbes появилась статья о "морском гамбите Владимира Путина". Отмечается, что в Европе запаниковали, когда увидели десантные корабли ВМФ России. Швеция отдала приказ о переброске подразделений своих вооружённых сил, а Финляндия вспомнила о демилитаризованных Аландских островах. Европа выделила корабли, которые должны сопровождать русские суда.

"Не исключено, что русский президент Владимир Путин ещё увидит и долгосрочные последствия своего маленького морского гамбита и пожалеет", - сказано в статье.

Авторы не пояснили, какие долгосрочные последствия они предполагают и о чём конкретно может пожалеть президент России. Однако они попытались оценить моментальный эффект.

Читателей попытались убедить, что русские десантные корабли представляли собой "скромное и даже жалкое военно-морское подразделение". Мол, они устарели как физически, так и технически, ведь суда несут службу четвёртое десятилетие, их водоизмещение невелико.

Но при этом авторы запутались сами, так как немалая часть статьи оказалась чуть ли не хвалебной. Россия продемонстрировала, что из старых и маломощных кораблей можно извлечь пользу. Запад отреагировал на учения непропорционально, признав, что даже эта небольшая флотилия способна создать массу проблем при "творческом использовании", говорится в публикации.