"Не исключено 90 рублей за доллар": Экономист предупредил о девальвации рубля уже в этом году

В России продолжают ходить упорные слухи о том, что рубль может быть девальвирован, причём довольно заметно. Насколько вероятен данный сценарий и чем это может грозить, рассказал доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Аяз Аладдин оглы Алиев.

Он считает, что девальвация рубля - вполне возможный сценарий. Однако насколько сильно рубль потеряет в цене, будет зависеть от целого ряда условий и факторов. Главным из них является наличие или отсутствие второй волны COVID-19, а также возвращение или невозвращение жёстких карантинных мер.

Да, возможно, что второй волны пандемии удастся избежать и необходимости ввода новых ограничительных мер не возникнет. Хотя уже сейчас бизнес готовится к этому варианту развития событий, - отмечает Аяз Аладдин оглы Алиев в интервью EADaily.

Другим фактором, по словам эксперта, являются цены на нефть. Договор стран ОПЭК+ может поспособствовать укреплению рубля. Однако если договориться не удастся, и нефть просядет до 35-40 долларов, это ослабит рубль.

Возможно, до уровня 75 рублей за доллар, - выразил мнение специалист.

Также давление на рубль оказывают санкции. Но, по мнению эксперта, их влияние не особо сильно. Хотя, конечно, многое зависит от масштабов санкционного пакета, считает Аяз Аладдин оглы Алиев.