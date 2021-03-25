"Не Иран или Россия": Пушков назвал реальную угрозу нацбезопасности США

Российский сенатор Алексей Пушков назвал реальную угрозу национальной безопасности США. По его словам, это не Иран и не Россия.

Таким образом сенатор прокомментировал результаты опроса, согласно которому почти половина граждан США - 44% считают российскую военную мощь "первостепенной угрозой", 46% также считают это угрозой, но не первостепенной.

По словам Пушкова, Америке нужно бояться "не Ирана или России" потому, что это придуманные угрозы. Он отметил, что главные угрозы американскому обществу находятся внутри этого самого общества. Среди них сенатор привёл в пример расовую ненависть, разжигающих её активистов и "безумных" людей, владеющих огнестрельным оружием.

"Угроза для стабильности и безопасности жителей США исходит изнутри - не снаружи", - написал он в своём Telegram-канале.

Ранее Пушков на пальцах, простыми словами объяснил "аналитическую истерию" Запада вокруг Калининграда. И дело не в подготовке к захвату.

"Болтовня" западных экспертов и высокопоставленных военных насчёт "военной угрозы", якобы исходящей из Калининграда, нацелена не на подготовку к его захвату, считает Пушков. По его мнению, "это были бы casus belli и неизбежная война".