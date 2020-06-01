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"Не интуичьте": Песков рассказал, когда Путин объявит новую дату голосования по Конституции

01 июня 2020, 00:55  •  29 • Политика
Пресс-секретарь Президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, когда глава государства объявит новую дату голосования по внесению поправок в Конституцию.
По его словам, президент примет решение, исходя из того, как будет развиваться ситуация, связанная с пандемией коронавируса.
"Президент всех призывает не "интуичить", а опираться именно на чёткие данные учёных, специалистов, профильных ведомств. И вот когда президент посчитает нужным, он объявит новую дату", - пояснил Песков, выступая в передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Напомним, что в начале года Президент РФ выступил с посланием Федеральному Собранию, в котором предложил внести ряд поправок в Конституцию, чтобы усилить социальную ответственность государства перед народом и изменить баланс между ветвями власти. Голосование должно было состояться 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса оно было отложено на неопределённый срок.

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