"Не интуичьте": Песков рассказал, когда Путин объявит новую дату голосования по Конституции

По его словам, президент примет решение, исходя из того, как будет развиваться ситуация, связанная с пандемией коронавируса.

"Президент всех призывает не "интуичить", а опираться именно на чёткие данные учёных, специалистов, профильных ведомств. И вот когда президент посчитает нужным, он объявит новую дату", - пояснил Песков, выступая в передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Напомним, что в начале года Президент РФ выступил с посланием Федеральному Собранию, в котором предложил внести ряд поправок в Конституцию, чтобы усилить социальную ответственность государства перед народом и изменить баланс между ветвями власти. Голосование должно было состояться 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса оно было отложено на неопределённый срок.