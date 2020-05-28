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"Не имею права заболеть?": Кадыров ответил на главный вопрос последних дней

28 мая 2020, 01:55  •  19 • Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров вышел в прямой эфир в Instagram и лично пообщался с народом. "Не имею права заболеть?" - спросил он у зрителей. И всё же он ответил на главный вопрос последних дней, касающийся его здоровья.
Эфир организовал помощник главы Чечни директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев. В соцсети Рамзан Кадыров больше часа отвечал на поступающие в чат вопросы от людей.
"Обсудил самые наболевшие темы", - написал по итогам прямого эфира Кадыров в своём Telegam-канале.
Он сообщил, что ему удалось развеять слухи, которые разлетелись по соцсетям. Они были вызваны отсутствием главы Чечни в выходные дни.
Ранее появилась информация, что Рамзан Кадыров якобы заболел коронавирусом. Некоторые СМИ писали, что главу Чеченской Республики доставили в одну из клиник Москвы. В обращении, которое размещал Кадыров по поводу праздника Ураза-Байрам несколько дней назад, его не было видно в кадре.
После прямого эфира в Instagram глава Чечни признался, что самым распространённым был вопрос о его самочувствии. Кадыров заверил, что он здоров, но потом напомнил, что в мире десятки тысяч людей умерли от коронавируса, миллионы заражены.
"Я что, не человек? Не имею право заболеть?" - задал он общественности пару встречных вопросов.
Он добавил: является абсолютно здоровым человеком, но имеет право на капельницу, чтобы поднять иммунитет.
Ранее, как сообщает телеканал "360", Рамзан Кадыров призвал всех сотрудников ведомств и специалистов, которые участвуют в борьбе против коронавирусной инфекции, до завершения пандемии отказаться от отпусков.

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