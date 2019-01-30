Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Замглавы «Росгеологии» уволили из-за видео
Оппозиция Венесуэлы требует от правительства разъяснений о попытке вывоза золота...
"Безопасность и благополучие США под угрозой": В Конгрессе заявили о н...
МИД РФ оставил в секрете действия России при военном вторжении в Венесуэлу
Главная / Политика

"Не имею никакого отношения": Пригожин вновь развеял конспирологические теории о связи с ЧВК Вагнера

30 января 2019, 04:24  •  41 • Политика
Ресторатор Евгений Пригожин впервые прокомментировал "связь" с ЧВК Вагнера, в которой его обвинило издание The Bell. "Не имею никакого отношения", - сказал бизнесмен о набившей оскомину конспирологической теории западных СМИ.
Издание The Bell опубликовало очередной конспирологический материал о якобы имеющейся связи между ресторатором Евгением Пригожиным и частной военной компанией (ЧВК) Вагнера. На этот раз утверждается, что бизнесмен создал ЧВК Вагнера по прямому заданию Генштаба России.
The Bell пишет, что идея о создании российской ЧВК появилась у Генштаба РФ в июле 2010 года, после выступления на экономическом форуме в Санкт-Петербурге основателя первой в мире ЧВК Outcomes Эбена Барлоу. При этом идею начали реализовывать почему-то только в 2013 году, рассказывает издание, ссылаясь на анонимные и 100% вызывающие доверие источники.
В качестве учредителя русской ЧВК из всех людей был выбран занимающийся ресторанным бизнесом предприниматель Евгений Пригожин. Логика такого выбора, если верить The Bell, состояла в том, что бизнесмен был знаком с президентом России Владимиром Путиным, но при этом не входил в его ближайшее окружение.
"Не имею никакого отношения к ЧВК Вагнера. Более того, поскольку мое имя постоянно упоминается в связи с этой компанией, могу дать следующий комментарий: в РФ отсутствует понятие частной военной компании", - прокомментировал конспирологические выкладки The Bell сам Евгений Пригожин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


41
Источник
Похожие новости
29 января 2019, 18:39
Отдохнуть и "вареников поесть": Экс-депутат Рады назвал "великие" цели визита Порошенко на Давос
30 января 2019, 04:24
"Не имею никакого отношения": Пригожин вновь развеял конспирологические теории о связи с ЧВК Вагнера
30 января 2019, 01:09
МИД РФ оставил в секрете действия России при военном вторжении в Венесуэлу
Загрузка...
30 января 2019, 01:09
Русские С-300 в Сирии против израильских «беспилотников-камикадзе»
30 января 2019, 04:24
Запись в блокноте Болтона эксперт назвал вбросом, характерным для политики США
29 января 2019, 18:39
Верховный суд Украины разрешил арест акций "дочек" ВЭБа, Сбербанка и ВТБ по иску фирм Коломойского
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
30 января 2019, 00:54
«Рискованная стратегия»: почему в Европе отговаривают Польшу от размещения американск...
30 января 2019, 01:09
МИД РФ оставил в секрете действия России при военном вторжении в Венесуэлу
30 января 2019, 01:09
"Эффективный противник с широкими возможностями": Нацразведка США ждет воен...
30 января 2019, 01:09
Порошенко бездумным пиаром "сливает" президентское место Путину - соцсети
30 января 2019, 01:09
"Никогда не комментирую": Помпео одной фразой неосознанно выдал планы разве...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 января 2019, 23:39
Уволить Чубайса с волчьим билетом: Коротченко запустил голосование
25 января 2019, 02:24
Как военный обозреватель «КП» спас Курилы от сдачи Японии Ельциным
25 января 2019, 23:39
После слов Кадырова депутат Рады извинился за нападение на Скабееву в ПАСЕ
29 января 2019, 02:09
Толкнувший Скабееву депутат Рады прокомментировал заявление Кадырова
28 января 2019, 16:39
"Напомнил ему о правилах": Чиновник ПАСЕ о наказании украинца, поднявшего руку на Скабееву
26 января 2019, 09:24
«Торговали - веселились, подсчитали – прослезились»: В сети комментируют раскрытые секретные детали военного положения на Украине
25 января 2019, 13:54
"Путин получает Украину": Американский политолог предсказал Киеву "страшные перспективы"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.