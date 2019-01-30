"Не имею никакого отношения": Пригожин вновь развеял конспирологические теории о связи с ЧВК Вагнера

Ресторатор Евгений Пригожин впервые прокомментировал "связь" с ЧВК Вагнера, в которой его обвинило издание The Bell. "Не имею никакого отношения", - сказал бизнесмен о набившей оскомину конспирологической теории западных СМИ.

Издание The Bell опубликовало очередной конспирологический материал о якобы имеющейся связи между ресторатором Евгением Пригожиным и частной военной компанией (ЧВК) Вагнера. На этот раз утверждается, что бизнесмен создал ЧВК Вагнера по прямому заданию Генштаба России.

The Bell пишет, что идея о создании российской ЧВК появилась у Генштаба РФ в июле 2010 года, после выступления на экономическом форуме в Санкт-Петербурге основателя первой в мире ЧВК Outcomes Эбена Барлоу. При этом идею начали реализовывать почему-то только в 2013 году, рассказывает издание, ссылаясь на анонимные и 100% вызывающие доверие источники.

В качестве учредителя русской ЧВК из всех людей был выбран занимающийся ресторанным бизнесом предприниматель Евгений Пригожин. Логика такого выбора, если верить The Bell, состояла в том, что бизнесмен был знаком с президентом России Владимиром Путиным, но при этом не входил в его ближайшее окружение.