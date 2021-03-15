Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Донбассу готовят свою "Бурю в пустыне"? К границам России стянули стра...
Блинкена поставили на место после критики задержаний в Москве: "Хватит сова...
В России готовят переворот: Сергей Михеев о бунте "внутри нашей власти"...
«Месть неотвратима» – в Киеве рассказали о смертельной обиде ЦРУ на Зеленского
Главная / Политика

"Не имею морального права": Как генерал отказался от высшей награды из рук Ельцина

15 марта 2021, 23:30  •  125 • Политика
Генерал Рохлин отказался принять Золотую Звезду и звание Героя России из рук Ельцина. "Не имею морального права получать эту награду за боевые действия на территории своей страны", - заявил он.
С именем президента России Бориса Ельцина часто связывают один из худших периодов современной истории нашей страны. В связи с этим ещё в 90-е ряд известных людей публично отказались принять награды из рук Ельцина.
Одним из таких людей был писатель Александр Солженицын. К его неоднозначному творчеству можно относиться по-разному, однако с этим его поступком поспорить трудно. История произошла в 1998 году. Писатель должен был получить орден Святого Андрея Первозванного - это высший орден. Но Солженицын ответил отказом.
От верховной власти, доведшей Россию до нынешнего гибельного состояния, я принять награду не могу,
- цитирует слова писателя блог "Былое и настоящее".
Ещё одним отказавшимся от награды из рук Бориса Ельцина был геолог Андрей Трофимук, благодаря его работе в стране были открыты многие нефтяные месторождения. В 1998-м году учёного должны были наградить орденом "За заслуги перед Отечеством". Но геолог отказался принимать награду от Ельцина. В интервью он прямо дал понять, что причина - проведение президентом разорительных реформ.
Однако, пожалуй, самым известным и резонансным случаем являет отказ генерала Льва Рохлина принять от Бориса Ельцина Золотую Звезду и звание Героя России за боевые действия в Чечне. Военачальник объяснил это тем, что "не имеет морального права получать эту награду за боевые действия на территории своей страны".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



125
Источник
Похожие новости
15 марта 2021, 21:40
Пекин и Москва оказались в одном окопе: Байден заталкивает, Зеленский отползает
15 марта 2021, 21:40
Зачем Россия "ввязалась" в войну в Сирии: Эксперты ответили оголтелым либералам
15 марта 2021, 21:40
Малайзия отказалась занимать чью-либо сторону в деле о гибели MH17
15 марта 2021, 21:40
Медведев получил новую должность: Путин переформатировал Совет при президенте по науке и образованию
15 марта 2021, 21:40
"Где сбой у мастеров тайных операций?": Медведев вскрыл беспомощность Bellingcat и ФБК*
15 марта 2021, 23:30
"Есть хорошие новости": Крым ещё на два шага приблизился к победе над водной блокадой Украины
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 марта 2021, 21:40
Зачем Россия "ввязалась" в войну в Сирии: Эксперты ответили оголтелым либер...
15 марта 2021, 21:40
Медведев получил новую должность: Путин переформатировал Совет при президенте по наук...
15 марта 2021, 23:30
Экс-премьер Украины Азаров объяснил, почему США уничтожают «Мотор Сич»
15 марта 2021, 23:30
"Есть хорошие новости": Крым ещё на два шага приблизился к победе над водно...
15 марта 2021, 23:30
"Зловещий знак": За Байдена составили список действий против России из-за л...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 марта 2021, 02:25
В России готовят переворот: Сергей Михеев о бунте "внутри нашей власти"
09 марта 2021, 02:30
Угроза нападения не только на Крым: Политолог указал на ещё один уязвимый регион с русскими
12 марта 2021, 02:55
Америка ищет повод: Зачем США нужна бойня в Донбассе
11 марта 2021, 11:15
«Ставят мою скамью в машину и идут на меня»: отбившемуся от грабителей кочергой кузнецу грозит уголовная ответственность
12 марта 2021, 22:10
Москва разбила мечты Киева: Украине поставили жёсткое условие для саммита "нормандской четвёрки"
09 марта 2021, 15:20
Даже ОБСЕ прозрела: Киев поймали на подготовке к большой войне. Ждать у Крыма?
13 марта 2021, 01:50
"Америкой руководит труп": В США начали прозревать после избрания Джо Байдена
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.