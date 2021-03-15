"Не имею морального права": Как генерал отказался от высшей награды из рук Ельцина

Генерал Рохлин отказался принять Золотую Звезду и звание Героя России из рук Ельцина. "Не имею морального права получать эту награду за боевые действия на территории своей страны", - заявил он.

С именем президента России Бориса Ельцина часто связывают один из худших периодов современной истории нашей страны. В связи с этим ещё в 90-е ряд известных людей публично отказались принять награды из рук Ельцина.

Одним из таких людей был писатель Александр Солженицын. К его неоднозначному творчеству можно относиться по-разному, однако с этим его поступком поспорить трудно. История произошла в 1998 году. Писатель должен был получить орден Святого Андрея Первозванного - это высший орден. Но Солженицын ответил отказом.

От верховной власти, доведшей Россию до нынешнего гибельного состояния, я принять награду не могу,

- цитирует слова писателя блог "Былое и настоящее".

Ещё одним отказавшимся от награды из рук Бориса Ельцина был геолог Андрей Трофимук, благодаря его работе в стране были открыты многие нефтяные месторождения. В 1998-м году учёного должны были наградить орденом "За заслуги перед Отечеством". Но геолог отказался принимать награду от Ельцина. В интервью он прямо дал понять, что причина - проведение президентом разорительных реформ.

Однако, пожалуй, самым известным и резонансным случаем являет отказ генерала Льва Рохлина принять от Бориса Ельцина Золотую Звезду и звание Героя России за боевые действия в Чечне. Военачальник объяснил это тем, что "не имеет морального права получать эту награду за боевые действия на территории своей страны".