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"Не имеет значения, как началось": В казино США 200 человек заразились норовирусом

09 февраля 2020, 01:09  •  80 • В мире
В американском казино 200 человек заразились норовирусом. Руководитель местного минздрава отметила, что теперь уже "не имеет значения, как всё началось". Главное, что вирус "очень заразен", отмечает Лейси Кавано.
Сейчас стало известно о том, что две сотни человек, посещавшие казино в американском штате Луизиана, заразились норовирусом. Как сообщает местный телеканал WVUE, в данный момент там "настоящая вспышка инфекции".
Руководитель минздрава штата Лейси Кавано заявила, что вирус "очень заразен". А говорить о том, как случилось так, что сотни людей подхватили инфекцию в развлекательном месте, уже "не имеет значения", передаёт Nation News.
"На данный момент не имеет значения, как это началось, - говорит Кавано. - Потому что сейчас мы наблюдаем передачу вируса внутри общества".
Отметим, что одним из главных симптомов норовируса является кишечная инфекция. Сам вирус может передаваться через еду или же непосредственно во время контакта с больным. Специалисты отмечают, что ежегодно в США от норовируса умирает около 300 человек.

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