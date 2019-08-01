"Не имеет права": Политолог "запретил" Путину отказываться от помощи США в тушении Сибири

В то же время жители России относятся к инициативе США с недоверием, отметил эксперт. По его словам, с одной стороны, предложение помощи - "абсолютно человеческая реакция". Однако с другой стороны, этот шаг обозначил позицию мирового лидера.

Трамп понимает, что пожары в Сибири - это не только беда России, но и всего мира, отметил Мартынов. По его словам, американский президент тем самым показал, что считает тайгу Сибири "легкими мира".

Однако граждане России видят в этом шаге подвох, потому что в последние годы в межгосударственных отношениях происходит "мало человеческого", отметил политолог.

По словам Мартынова, в ситуации с пожарами в Сибири Россия "не имеет права" отказаться от помощи США. Как заявил он в интервью Ura.ru, нельзя отказать людям в их желании быть людьми, "даже если они президенты США".