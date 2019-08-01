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"Не имеет права": Политолог "запретил" Путину отказываться от помощи США в тушении Сибири

01 августа 2019, 13:54  •  156 • Политика
Директор Института новейших государств Алексей Мартынов прокомментировал поступок президента США Дональда Трампа, который позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и предложил помощь в тушении пожаров в Сибири. По словам Мартынова, отказываться от такого предложения власть "не имеет права".
В то же время жители России относятся к инициативе США с недоверием, отметил эксперт. По его словам, с одной стороны, предложение помощи - "абсолютно человеческая реакция". Однако с другой стороны, этот шаг обозначил позицию мирового лидера.
Трамп понимает, что пожары в Сибири - это не только беда России, но и всего мира, отметил Мартынов. По его словам, американский президент тем самым показал, что считает тайгу Сибири "легкими мира".
Однако граждане России видят в этом шаге подвох, потому что в последние годы в межгосударственных отношениях происходит "мало человеческого", отметил политолог.
По словам Мартынова, в ситуации с пожарами в Сибири Россия "не имеет права" отказаться от помощи США. Как заявил он в интервью Ura.ru, нельзя отказать людям в их желании быть людьми, "даже если они президенты США".

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