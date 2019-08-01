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"Не имеет отношения к МВД": Разоблачен новый вброс о плате за митинг 27 июля в Москве
01 августа 2019, 20:24 • 78 • Политика
Появился новый вброс об несанкционированной акции 27 июля в Москве - полицейские остались без премий за разгон митинга. "Хомяки визжат от восторга, но паблик "Омбудсмен полиции" не имеет отношения к МВД", - напоминает журналистка и блогер Юлия Витязева.
СМИ подхватили вброс о том, что сотрудникам правоохранительных органов не выплатят премий за обеспечение общественного порядка на несанкционированном митинге в Москве 27 июля. Источником информации стал администратор паблика "Омбудсмен полиции", не имеющий к правоохранительным органам России никакого отношения.
Источники Царьграда в правоохранительных органах Москвы также подтверждают, что сообщение паблика "Омбудсмен полиции" не соответствует действительности и является не более чем очередным вбросом так называемой "оппозиции".
Напомним, что речь идет о несанкционированной акции 27 июля в Москве, на которой было задержано большое количество людей. Используя видеоматериалы с митинга, полиция продолжает вычислять зачинщиков акции и провокаторов, пытавшихся организовать беспорядки и столкновения с правоохранителями.
Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva
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