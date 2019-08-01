"Не имеет отношения к МВД": Разоблачен новый вброс о плате за митинг 27 июля в Москве

СМИ подхватили вброс о том, что сотрудникам правоохранительных органов не выплатят премий за обеспечение общественного порядка на несанкционированном митинге в Москве 27 июля. Источником информации стал администратор паблика "Омбудсмен полиции", не имеющий к правоохранительным органам России никакого отношения.

"Хомяки визжат от восторга. Ещё бы, такая новость! На самом деле паблик "Омбудсмен полиции" имеет такое же отношение к МВД, как "Альянс врачей" - к Минздраву", - прокомментировала фейк журналистка и блогер Юлия Витязева.

Источники Царьграда в правоохранительных органах Москвы также подтверждают, что сообщение паблика "Омбудсмен полиции" не соответствует действительности и является не более чем очередным вбросом так называемой "оппозиции".

Напомним, что речь идет о несанкционированной акции 27 июля в Москве, на которой было задержано большое количество людей. Используя видеоматериалы с митинга, полиция продолжает вычислять зачинщиков акции и провокаторов, пытавшихся организовать беспорядки и столкновения с правоохранителями.

Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva