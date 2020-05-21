"Не имеем права гадать": В Совфеде объяснили, зачем нужен закон о самоизоляции

России необходимо чёткое понимание того, что такое самоизоляция. Об этом телеканалу "360" заявил член Совета Федерации Владимир Полетаев.

Ранее сенатор Ирина Рукавишникова предложила на законодательном уровне закрепить термин "самоизоляция". Как пояснил Полетаев, политики и юристы не имеют права гадать, продлится ли пандемия или ударит вторая волна. Поэтому и необходим "законодательный резерв".

"Чтобы в будущем у нас было чёткое понимание, что такое самоизоляция, когда мы можем её вводить, в каких пределах, её порядок и так далее", - поведал он.

Сенатор указывает, что главной задачей является разделение полномочий между регионами и федеральными властями. Какие именно они получат - говорить пока рано.

Коронавирус является новым явлением, поэтому пока идёт наработка практики, после которой и будут предложены инициативы.