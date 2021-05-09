"Не играйте с огнём": Китайцы предупредили США об "абсолютном кошмаре"

США ждёт "абсолютный кошмар" при конфликте с Россией и КНР, предсказывает Global Times. "Стратегическое единство Китая и России будет в первую очередь направлено против гегемонии американцев", - пишет издание.

Конфликт с Китаем и Россией грозит США грандиозным провалом и абсолютным кошмаром, поэтому Вашингтону лучше "не вести стратегическую игру с огнем". Об этом пишет китайское издание Global Times, анализируя последние геополитические события.

Отмечается, что на словах США заявляют, что не занимаются "сдерживанием" Китая, так как понимают, что Европа и Япония, несмотря на все разногласия, не смогут порвать все связи с Поднебесной. Однако на деле Вашингтон делает всё, чтобы настроить всё западное общество против Китая и России.

США надеются создать фундаментальную оппозицию мировым тенденциям, с помощью которой они смогут насильственно организовать миропорядок, в котором доминируют западные страны, исключая Китай и Россию,

- пишет Global Times.

Однако американцы совершают фатальный стратегический просчёт, считает издание. Потому что хоть Россия с Китаем и придерживаются стратегических ограничений, но в случае необходимости могут объединить усилия в "отчаянной схватке с противником". И их совместная мощь гораздо выше, чем была у военного блока СССР и стран Восточной Европы.

Стратегическое единство Китая и России будет в первую очередь направлено против гегемонии американцев. Другие силы не должны увлекаться и думать, что за их спиной всегда стоят США,

- подчёркивает Global Times.

В этой связи издание рекомендует Вашингтону взять курс на снижение конфронтации и максимально сбалансировать отношения с Пекином и Москвой.