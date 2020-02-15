"Не идите на поводу у западных маркетологов": Безсонов предложил альтернативу 14 февраля

Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов поздравил всех с 14 февраля. В этот день в 1943 году Луганск и Ростов-на-Дону были освобождены от немецко-фашистских захватчиков. По мнению Безсонова, это гораздо лучший повод для праздника, чем придуманный западными маркетологами День святого Валентина.

Безсонов отметил, что влюбленные должны радоваться каждому дню, проведённому вместе. А День святого Валентина - это только лишний повод для ссоры из-за того, что кто-то кого-то не так поздравил или пошёл/не пошёл отмечать этот "великий" день в ресторан.

Друзья, этот праздник придуман и распиарен Западом совершенно по другим причинам, и не только экономическим, - написал Безсонов в своём Telegram-канале "Неофициальный Безсонов".

Также он напомнил, что в православии есть священномученик Валентин Интерамский (Италийский), и память его совершается 12 августа.