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"Не идите на поводу у западных маркетологов": Безсонов предложил альтернативу 14 февраля

15 февраля 2020, 00:09  •  79 • Политика
Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов назвал 14 февраля лишним поводом для ссоры и призвал влюблённых не идти на поводу у западных маркетологов.
Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов поздравил всех с 14 февраля. В этот день в 1943 году Луганск и Ростов-на-Дону были освобождены от немецко-фашистских захватчиков. По мнению Безсонова, это гораздо лучший повод для праздника, чем придуманный западными маркетологами День святого Валентина.
Безсонов отметил, что влюбленные должны радоваться каждому дню, проведённому вместе. А День святого Валентина - это только лишний повод для ссоры из-за того, что кто-то кого-то не так поздравил или пошёл/не пошёл отмечать этот "великий" день в ресторан.
Друзья, этот праздник придуман и распиарен Западом совершенно по другим причинам, и не только экономическим, - написал Безсонов в своём Telegram-канале "Неофициальный Безсонов".
Также он напомнил, что в православии есть священномученик Валентин Интерамский (Италийский), и память его совершается 12 августа.

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