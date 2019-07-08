"Не грузин... и не мужчина!" В Грузии отреклись от оскорбившего Путина журналиста

Выступление телеведущего Георгия Габунии в эфире телеканала "Рустави-2" породило новые волнения в Грузии. Габуния допустил личные оскорбления в адрес президента России Владимира Путина и его родителей.

Постскриптум Габунии. Что произошло

Свое одиозное высказывание Георгий Габуния допустил в эфире передачи "Постскриптум" телеканала "Рустави-2" - "главного телеканала Грузии", как он представил своих коллег в подводке.

"В первую очередь, я хочу передать огромнный-огромный привет нашему другу, президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Вовочка...", - дальше цитировать смысла не имеет, поскольку цитата сплошь "перепахана" матерными высказываниями.

Особенно оскорбительно звучали слова в адрес родителей президента России. С ухмылкой после очередной порции оскорблений уже в адрес матери Путина, Габуния сказал: "Ой, твоя мама мертва, ой как жаль, ой не говори... да пусть горит она в аду вместе с тобой и твоим отцом".

Подобная трактовка авторской реплики вызвала возмущение не только в России - говорил Габуния именно на русском языке, хоть и читал по бумажке, но и в Грузии.

Реакция Грузии

После выступления Габунии у здания телеканала "Рустави-2" собралась толпа. Простые грузины пришли требовать извинений от руководства. В беседе с "КП" один из участников этой стихийной акции - Ираклий Бабахидзе, рассказал, почему люди вышли на улицу. Кстати, кто-то даже принес мётлы, показывая, что "сор" с телеканала должен быть выметен.

Люди кричали "Что они творят!?" Или: "Нам без России не прожить! Какие рабы?" Больше всего опасений было связано с тем, что последние русские, все еще поддерживавшие Грузию, откажутся от мыслей прилетать в страну на отдых.

"Эти журналисты думают, что творят и что говорят вообще?!!!".

Пусть извиняются немедленно и перед Россией и перед Путиным и перед нами, простыми телезрителями за мат.

"Как такое допустили вообще в прямом эфире на всю страну?".

Реплик было много, в результате грузинский телеканал "Рустави-2" на время остановил свое вещание, а глава канала принес извинения за поведение своего сотрудника. К слову, волна негодования все еще не стихла. Как пишет тележурналист Владимир Соловьев, следующим шагом вполне может стать увольнение с "Рустави-2" Габунии. Впрочем, он легко найдет работу... в России.

"Что-то мне подсказывает , что если "Рустави-2" под давлением общественности уволит Георгия Габуния, то ему сразу предложат работу на р/с Эхо Москвы", - подчеркнул Соловьев.

Реакция на официальном уровне также последовала. В правительстве дали понять, что позиция Габунии не совпадаеть с государственной. В МИД Грузии добавили:

"Осуждаем выражение (ведущего) телекомпании "Рустави 2", которое не имеет ничего общего со свободой слова и является чистой воды провокацией, которая направлена на внесение еще большего напряжения в и так сложные грузино-российские отношения".

Мнения

На заявления Габунии отреагировали самые разные лидеры мнений, вероятно, ему покажется, что множество комментариев - это хорошо, ведь черный пиар - тоже пиар. Однако стоит подчеркнуть, даже в Грузии отреклись от собственного сына. Так, ФАН провели анализ грузинского сегмента соцсетей и выехали на окраину Тбилиси к редакции "Рустави-2", чтобы посмотреть на настроения собравшихся. Реплики звучали следующие:

"Он же явный повокатор, этот Габуния! Он хочет, чтобы российский и грузинский народы окончательно рассорились!" - приводятся слова жительницы Тбилиси Наны.

"Понимаешь, я сюда не за Путина пришел стоять, а за то, чтобы никто не смел нарушать национальные традиции! - это позиция тбилисца Георгия. - Ни один грузинский мужчина, если он себя уважает, не позволит себе крыть другого матом, да еще и публично! Но главное – этот Габуния позволил себе оскорбить родителей".

А вот слова водителя Тариэля - совсем молодого, но и он пришел напомнить о традициях.

"Этот ведущий - не грузин! И он - не мужчина! Он не Путина унизил, он себя унизил, в грязь втоптал!"

В России бушевали не меньшие страсти. На улицы не выходили, но говорили много. Так, телеведущий Владимир Соловьев объявил личный бойкот Грузии после заявлений Габунии:

"Грузинские вина? Нет, не слышал о таких... Хотя, говорят до вчерашнего дня такие были...

А теперь таких вин нет. С ними "габуния" случился".

Ольга Скабеева - еще один тележурналист, написала:

Хочется сказать большое спасибо всем жителям Грузии- простым и неравнодушным людям, которые считают поведение телеканала недопустимой и очень опасной политической провокацией. Тем людям, которые открыто осуждают эту мерзкую и бесконечно глупую выходку.

Коллега Соловьев и Скабеевой Роман Бабаян был более резок:

"Не могу поверить, что эти слова произнёс грузин. Для кавказца оскорбить чьих-то родителей-вещь недопустимая! Это не кавказец! Это шваль и негодяй без понятий!"

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