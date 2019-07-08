Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Сказочная авиация, или Олимпиада свиней
"Не надо плевать нам в хачапури": Более 80% российских туристов поддер...
Зеленский заявил о планах восстановить мост у Станицы Луганской
Выходят города
Главная / Политика

"Не грузин... и не мужчина!" В Грузии отреклись от оскорбившего Путина журналиста

08 июля 2019, 11:24  •  138 • Политика
Волнения в Грузии после заявлений ведущего Габунии с оскорблениями в адрес Путина не стихали несколько часов. Более того, народ отрекся от собственного сына, высказав, что Георгия Габуния "не грузин... не мужчина!"
Выступление телеведущего Георгия Габунии в эфире телеканала "Рустави-2" породило новые волнения в Грузии. Габуния допустил личные оскорбления в адрес президента России Владимира Путина и его родителей.

Постскриптум Габунии. Что произошло

Свое одиозное высказывание Георгий Габуния допустил в эфире передачи "Постскриптум" телеканала "Рустави-2" - "главного телеканала Грузии", как он представил своих коллег в подводке.
"В первую очередь, я хочу передать огромнный-огромный привет нашему другу, президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Вовочка...", - дальше цитировать смысла не имеет, поскольку цитата сплошь "перепахана" матерными высказываниями.
Особенно оскорбительно звучали слова в адрес родителей президента России. С ухмылкой после очередной порции оскорблений уже в адрес матери Путина, Габуния сказал: "Ой, твоя мама мертва, ой как жаль, ой не говори... да пусть горит она в аду вместе с тобой и твоим отцом".
Подобная трактовка авторской реплики вызвала возмущение не только в России - говорил Габуния именно на русском языке, хоть и читал по бумажке, но и в Грузии.

Реакция Грузии

После выступления Габунии у здания телеканала "Рустави-2" собралась толпа. Простые грузины пришли требовать извинений от руководства. В беседе с "КП" один из участников этой стихийной акции - Ираклий Бабахидзе, рассказал, почему люди вышли на улицу. Кстати, кто-то даже принес мётлы, показывая, что "сор" с телеканала должен быть выметен.
Люди кричали "Что они творят!?" Или: "Нам без России не прожить! Какие рабы?" Больше всего опасений было связано с тем, что последние русские, все еще поддерживавшие Грузию, откажутся от мыслей прилетать в страну на отдых.
"Эти журналисты думают, что творят и что говорят вообще?!!!".
Пусть извиняются немедленно и перед Россией и перед Путиным и перед нами, простыми телезрителями за мат.
"Как такое допустили вообще в прямом эфире на всю страну?".
Реплик было много, в результате грузинский телеканал "Рустави-2" на время остановил свое вещание, а глава канала принес извинения за поведение своего сотрудника. К слову, волна негодования все еще не стихла. Как пишет тележурналист Владимир Соловьев, следующим шагом вполне может стать увольнение с "Рустави-2" Габунии. Впрочем, он легко найдет работу... в России.
"Что-то мне подсказывает , что если "Рустави-2" под давлением общественности уволит Георгия Габуния, то ему сразу предложат работу на р/с Эхо Москвы", - подчеркнул Соловьев.
Реакция на официальном уровне также последовала. В правительстве дали понять, что позиция Габунии не совпадаеть с государственной. В МИД Грузии добавили:
"Осуждаем выражение (ведущего) телекомпании "Рустави 2", которое не имеет ничего общего со свободой слова и является чистой воды провокацией, которая направлена на внесение еще большего напряжения в и так сложные грузино-российские отношения".

Мнения

На заявления Габунии отреагировали самые разные лидеры мнений, вероятно, ему покажется, что множество комментариев - это хорошо, ведь черный пиар - тоже пиар. Однако стоит подчеркнуть, даже в Грузии отреклись от собственного сына. Так, ФАН провели анализ грузинского сегмента соцсетей и выехали на окраину Тбилиси к редакции "Рустави-2", чтобы посмотреть на настроения собравшихся. Реплики звучали следующие:
"Он же явный повокатор, этот Габуния! Он хочет, чтобы российский и грузинский народы окончательно рассорились!" - приводятся слова жительницы Тбилиси Наны.
"Понимаешь, я сюда не за Путина пришел стоять, а за то, чтобы никто не смел нарушать национальные традиции! - это позиция тбилисца Георгия. - Ни один грузинский мужчина, если он себя уважает, не позволит себе крыть другого матом, да еще и публично! Но главное – этот Габуния позволил себе оскорбить родителей".
А вот слова водителя Тариэля - совсем молодого, но и он пришел напомнить о традициях.
"Этот ведущий - не грузин! И он - не мужчина! Он не Путина унизил, он себя унизил, в грязь втоптал!"
В России бушевали не меньшие страсти. На улицы не выходили, но говорили много. Так, телеведущий Владимир Соловьев объявил личный бойкот Грузии после заявлений Габунии:
"Грузинские вина? Нет, не слышал о таких... Хотя, говорят до вчерашнего дня такие были...
А теперь таких вин нет. С ними "габуния" случился".
Ольга Скабеева - еще один тележурналист, написала:
Хочется сказать большое спасибо всем жителям Грузии- простым и неравнодушным людям, которые считают поведение телеканала недопустимой и очень опасной политической провокацией. Тем людям, которые открыто осуждают эту мерзкую и бесконечно глупую выходку.
Коллега Соловьев и Скабеевой Роман Бабаян был более резок:
"Не могу поверить, что эти слова произнёс грузин. Для кавказца оскорбить чьих-то родителей-вещь недопустимая! Это не кавказец! Это шваль и негодяй без понятий!"
Больше высказываний мы приводим в новостной ленте Царьграда.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



138
Источник
Похожие новости
07 июля 2019, 23:39
Власти Мексики не впустили в страну еще 14 россиян
07 июля 2019, 15:54
США допускали удар по Ирану, но после ответа Тегерана запал иссяк
07 июля 2019, 15:54
Мир не обращает внимания на "разорванную, истекающую кровью" страну и занимается пропагандой - Кадыров
07 июля 2019, 15:54
"Старый пройдоха" Филарет заговорил по-русски, его маневр назвали "подлой ганьбой и лютой зрадой"
07 июля 2019, 12:39
Украинские СМИ нашли признание "Борисыча" в атаке MH17 "Буком". Безсонов рассказал, что не так в этом видео
07 июля 2019, 19:09
Трамп объяснил бои американской армии за аэропорты в XVIII веке. Получилось нескладно
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 июля 2019, 01:24
В гибели 14 моряков замешаны США? В Америке связали экстренное возвращение вице-президента с трагедией в России
06 июля 2019, 07:24
"Выгонят, но будет поздно": Пушков предсказал бесславный конец карьеры "горе-победителей" из "Нафтогаза"
06 июля 2019, 00:54
"Выпил - на сцену не ходи": Порошенко не сдержался и обматерил со сцены Шария
06 июля 2019, 04:09
"Ходить чаще в вышиванке надо": Белорусский МИД "запел" на украинский лад
06 июля 2019, 10:24
Политолог оценил слова французского экономиста о «Северном потоке — 2»
05 июля 2019, 18:09
Зеленский высказался по поводу употребления русского языка в Донбассе
04 июля 2019, 06:39
Перед трагедией с "Лошариком", Россия "утопила" сумарину США в Аляске - израильские СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.