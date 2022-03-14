"Не говорите, что мы не предупреждали": Небензя раскрыл место и способ следующей провокации Киева

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя раскрыл место и способ следующей провокации Киева. Он перечислил факты и сообщил об опасном развитии событий. "Не говорите, что мы не предупреждали", - произнёс он.

Небензя в ходе заседания Совета безопасности ООН заявил о подготовке украинскими националистическими формированиями провокаций, в которых планируется использовать химические вещества. Такую информацию предоставило Минобороны России.

В частности, 9 марта в тёмное время суток на северо-запад Харькова в посёлок городского типа Золочев украинскими бойцами было завезено примерно 80 тонн аммиака. Уже на следующий день в различных СМИ Незалежной стал появляться контент о способах защиты при химических атаках.

"Так что в какую сторону развивается мысль, сомнений не остаётся", - подчеркнул Небензя.

Он добавил, что США и не скрывают, что виновной в опасном развитии событий собираются выставить Россию.

"Если до такой провокации, не дай Бог, всё-таки дойдёт дело, не говорите, что мы вас не предупреждали", - приводит слова постпреда России при ООН "РИА Новости".