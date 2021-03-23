"Не готовы ввязываться": Запад предал Украину ещё в 2014-м. Экс-глава СНБО решился назвать причину

Запад предал Украину ещё в 2014 году. Незадолго до того как в Крыму состоялся исторический референдум. "Не готовы ввязываться", - напрямую заявили Киеву "партнёры". Бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов решился назвать причину.

Те, кто считался на Украине лидерами Майдана, решили воспользоваться помощью Запада, когда осознали, насколько серьёзные процессы происходят в их стране. Экс-глава СНБО вспоминает, что незадолго до референдума "партнёры" поддерживали зачинщиков государственного вооружённого переворота.

В тот момент Киев обратился к США и Великобритании - гарантам Будапештского меморандума. Турчинов хорошо помнит, что был шокирован ответом этих стран.

"Когда я приступил к переговорам с нашими стратегическими партнёрами, мне сказали: "Проблема в том, что мы не готовы ввязываться в войну с Россией", - рассказал бывший глава Совета нацбезопасности Незалежной в интервью телеканалу "Эспресо".

У украинской армии не было ни шлемов, ни бронежилетов, а Запад мог предложить лишь дипломатическую поддержку, допустив введение санкций в будущем. Тогда партнёры ясно дали понять, почему не будут менять свою позицию.

"Отвечают: "Нет, мы не намерены злить Путина". Мол, если будет поступать военная поддержка, это лишь подтолкнёт Путина к активизации агрессии по отношению к Украине", - произнёс Турчинов.