"Не готова пережить это снова": Мэр французской коммуны объяснила запрет умирать в выходные и праздники

Провокационный указ мэра французской коммуны Грэль Изабелль Дюжеле должен привлечь внимание к катастрофической нехватке врачей в регионе.

В частности, согласно документу, жителям коммуны запрещено умирать у себя дома по выходным и праздникам, поскольку констатировать факт их смерти некому.

Как отмечает Дюжеле, за этим указом кроется огромная беда для многих жителей из-за ситуации со здравоохранением. Чиновница лично убедилась в этом в минувшее воскресенье, когда не смогла найти специалиста, чтобы подтвердить факт смерти одного из местных жителей. В итоге ей пришлось ехать в соседний округ.

Мэр коммуны призналась, что не готова снова пережить подобную ситуацию, и приняла соответствующий указ, чтобы обратить внимание на проблему.