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"Не готова пережить это снова": Мэр французской коммуны объяснила запрет умирать в выходные и праздники
09 декабря 2019, 16:39 • 80 • В мире
Глава французской коммуны Грэль Изабелль Дюжеле издала указ о запрете для жителей умирать по выходным и праздникам. Она объяснила, что хочет таким образом привлечь внимание к нехватке врачей в регионе. Так, чтобы подтвердить смерть одного из жителей коммуны в минувшие выходные, ей пришлось искать специалиста в соседнем округе. По словам чиновницы, она "не готова пережить это снова".
Провокационный указ мэра французской коммуны Грэль Изабелль Дюжеле должен привлечь внимание к катастрофической нехватке врачей в регионе.
В частности, согласно документу, жителям коммуны запрещено умирать у себя дома по выходным и праздникам, поскольку констатировать факт их смерти некому.
Как отмечает Дюжеле, за этим указом кроется огромная беда для многих жителей из-за ситуации со здравоохранением. Чиновница лично убедилась в этом в минувшее воскресенье, когда не смогла найти специалиста, чтобы подтвердить факт смерти одного из местных жителей. В итоге ей пришлось ехать в соседний округ.
Мэр коммуны призналась, что не готова снова пережить подобную ситуацию, и приняла соответствующий указ, чтобы обратить внимание на проблему.
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