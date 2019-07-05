"Не готов сейчас что-то сказать": Ковтун снова попал в "неловкую ситуацию" в программе Соловьева

В программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" Ковтун неожиданно процитировал строчку из песни Владимира Высоцкого "Письмо к другу": "В общественном парижском туалете есть надписи на русском языке".

"Вы почему цитируете на русском языке русского поэта? Почему вы не Лесю Украинку цитируете. А ну процитируйте мне что-нибудь из Леси Украинки», — потребовал Соловьев.

Тщетно украинский политолог пытался извлечь из памяти хотя бы одну строчку из творений почитаемой на Украине поэтессы. В конце концов он сконфуженно признался, что "не готов сейчас что-то сказать", пишет ФАН.