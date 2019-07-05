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"Не готов сейчас что-то сказать": Ковтун снова попал в "неловкую ситуацию" в программе Соловьева
05 июля 2019, 08:39 • 123 • Политика
Вячеславу Ковтуну, наверно, не привыкать попадать в "неловкие ситуации" на российском телевидении. Вот и в новом выпуске авторской программы Владимира Соловьева он оконфузился – не смог ничего вспомнить из родной украинской литературы "Не готов сейчас что-то сказать", - признался он в ответ на просьбу журналиста.
В программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" Ковтун неожиданно процитировал строчку из песни Владимира Высоцкого "Письмо к другу": "В общественном парижском туалете есть надписи на русском языке".
Тщетно украинский политолог пытался извлечь из памяти хотя бы одну строчку из творений почитаемой на Украине поэтессы. В конце концов он сконфуженно признался, что "не готов сейчас что-то сказать", пишет ФАН.
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