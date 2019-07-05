Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Записки киевлянки: Украинцы пойдут на выборы не за идеологией, а за гречкой и ма...
Кто и как смотрит на трагедию «Лошарика»
"Единая Россия" на политконференции обсудит обновление работы партии
Путин — об отмене Украиной блокады Донбасса: Ну, давайте я издам этот указ, что ...
Главная / Политика

"Не готов сейчас что-то сказать": Ковтун снова попал в "неловкую ситуацию" в программе Соловьева

05 июля 2019, 08:39  •  123 • Политика
Вячеславу Ковтуну, наверно, не привыкать попадать в "неловкие ситуации" на российском телевидении. Вот и в новом выпуске авторской программы Владимира Соловьева он оконфузился – не смог ничего вспомнить из родной украинской литературы "Не готов сейчас что-то сказать", - признался он в ответ на просьбу журналиста.
В программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" Ковтун неожиданно процитировал строчку из песни Владимира Высоцкого "Письмо к другу": "В общественном парижском туалете есть надписи на русском языке".
"Вы почему цитируете на русском языке русского поэта? Почему вы не Лесю Украинку цитируете. А ну процитируйте мне что-нибудь из Леси Украинки», — потребовал Соловьев.
Тщетно украинский политолог пытался извлечь из памяти хотя бы одну строчку из творений почитаемой на Украине поэтессы. В конце концов он сконфуженно признался, что "не готов сейчас что-то сказать", пишет ФАН.
"Конечно, не готов. В этом и проблема", — подытожил телеведущий.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



123
Источник
Похожие новости
04 июля 2019, 13:09
СМИ ради сенсации о зарплате в СКР назвали секретным несекретный документ
04 июля 2019, 22:54
"Будет "дважды отлучённый": Филарет публично назвал иудой главу новой лжецеркви Украины
04 июля 2019, 19:39
Уже даже не цирк: Украинские прокуроры унизили свою страну делом над Вышинским – Захарова
04 июля 2019, 13:09
Ремонт не просто возможен, а обязателен: Аппарат, спасенный подводниками ценой своих жизней, продолжит службу - Шойгу
05 июля 2019, 08:39
Садитесь, два: Депутат Рады Геращенко устроила ликбез по географии для Зеленского, но опозорилась
05 июля 2019, 03:24
"Единая Россия" на политконференции обсудит обновление работы партии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 июня 2019, 16:09
Путин жёстко осадил Мэй за Скрипалей: "Хочу, чтобы все это запомнили"
01 июля 2019, 13:24
В СНБО Украины выступили против введения визового режима с Россией
01 июля 2019, 23:24
Израиль навсегда опозорил русские С-300
29 июня 2019, 12:54
Киев прозрел? Экс-премьер Украины сделал неожиданное заявление по Крыму и России
30 июня 2019, 08:24
"Россия — оккупант". На что рассчитывают в Грузии?
28 июня 2019, 20:39
Малайзия поставила ультиматум по MH17: МИД страны грозит не признать расследование крушения Boeing
01 июля 2019, 07:09
Не вскочил, а проявил уважение: Путин поразил участников Европейских игр в Минске своей реакцией на украинский гимн
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.