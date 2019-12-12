"Не готов решить - не надо публично говорить": Захарова напомнила Зеленскому об обещании

Мария Захарова в разговоре с ведущим Владимиром Соловьёвым в его авторской программе рассказала, как российских журналистов не пускают на территорию Украины "ни в каком виде".

"Либо их просто не выпускают за пределы соответствующей зоны пограничной. Либо их задерживают, потом депортируют. Есть ситуация ещё хуже, вы помните, мы все вместе занимались, когда люди либо вообще пропадали, либо над ними издевались и выпускали там через несколько дней", - говорит Захарова.

Она напомнила о прошлогодней конференции ОБСЕ, которая год назад проводилась в Киеве. Она была посвящена свободе средств массовой информации и безопасности журналистов.

"Такую же мы проводили в Москве, и на неё можно было свободно аккредитоваться кому угодно, включая украинские СМИ. На конференцию ОБСЕ в Киеве приехали российские журналисты, общественные деятели, включая Евгения Примакова, Сандро, известного журналиста, сотрудника Организации Объединённых Наций на определённом моменте, сейчас депутата Госдумы, члена комитета по международным делам. И его не выпустили за пограничную зону. То есть он находился только на территории аэропорта. Дождался обратного рейса и улетел. Его не пустили. Даже его, человека, в общем-то, которого, ну, уважают во всем мире", - комментирует Захарова.

По её словам, также не пустили корреспондентку Russia Today с американским или британским паспортом, Захарова точно не помнит.

"То есть она, в общем-то, представляла в большей степени западный мир, нежели российское средство массовой информации. То есть она могла быть абсолютно для них, ну, я не знаю, нетоксичным человеком. Не пускают. Мало того, еле-еле пропустили сотрудника нашего департамента, которого обязаны были пропустить, так как конференцию проводит ОБСЕ. Вот и всё", - подчеркнула Мария Захарова.

Соловьёв в свою очередь напомнил, что против ряда представителей СМИ и общественных деятелей России, против него в том числе, Украина ввела официальные санкции, запретив въезд.

"Санкции конкретно против физических лиц. Хочу напомнить, что сайт "Миротворец" чётко и ясно грозит нам всеми понятными последствиями", - сказал Соловьёв.

Захарова в свою очередь заметила, что в Донбассе продолжают работать средства массовой информации из России.

"Есть эксперты, которые передают, и на основе информации и аналитических материалов которых есть объективная реальность и объективные данные, как живут люди, как они выживают, что они думают, чего они хотят. Так у меня вопрос к украинской стороне: а когда вы найдёте в себе силы, во-первых, допустить российские средства массовой информации, общественных деятелей на территорию своей страны и позволить им задать вам вопросы, на которые вы, наверное, ответите, и когда у вас хватит сил всё-таки честно взглянуть в глаза тех людей, которых вы называете гражданами Украины, но при этом пять лет с ними не общаетесь?" - спрашивает Захарова.

Соловьёв в ответ признался, что не очень представляет, как сделать интервью с Зеленским, потому что для этого ему надо будет прилететь в Киев и проехать по улицам, которые носят "имена губителей российского народа".

"Носят имена нацистских коллаборационистов? И я буду смотреть на радостные лица Зеленского и его сотоварищей, которые будут мне рассказывать, что нет-нет, ничего подобного, это не душители народов, чьими именами они назвали улицы?" - возмущён ведущий.

Захарова на это предложила снизить уровень драматизма и начать с интервью в онлайн-режиме.

"Можно сделать любое интервью онлайн. Для этого не надо решать сложные вопросы пересечения границы. Если президент Украины пока не готов их решить. Хотя, с другой стороны, тогда и не надо публично об этом говорить. Но драматизма нам не нужно. Сейчас, в эту минуту, когда мы видим позитивные сигналы с той стороны. Ведь никто не хочет, это очень важно, каких-то намеренных провокаций. И что вот это желание, и то, что все зацепились за его фразу, - это не желание спровоцировать.

Это не желание, наверное, усугубить его очень непростое положение. Это просто призыв к нему обратить внимание на ту ситуацию, которую он, видимо, считает абсолютно нормально и не выходящей за рамки нормы. Онлайн-интервью, прекрасная история", - подчеркнула Захарова.