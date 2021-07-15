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"Не Ганди, но…": Prospect записал Навального в "мыслители" и вызвал недоумение

15 июля 2021, 10:45  •  45 • Политика
Журнал Prospect собрал свой топ-50 "мыслителей мира в 2021 году". В этот перечень авторы включили и "диссидента", оппозиционера Алексея Навального, хотя тут же оговорились - "не Ганди". Но включение в список "мыслителей" блогера-"диссидента" вызвало недоумение у политолога Владимира Корнилова: "Представить Навального в качестве "мыслителя" - это надо умудриться".
Любопытный топ-50 "лучших мыслителей мира в 2021 году" сформировали авторы журнала Prospect.
"Мы остановились, они переосмыслили. Познакомьтесь с выдающимися умами, которые формируют будущее", - указывается в публикации.
Политолог Владимир Корнилов обратил внимание на то, что среди полусотни имён "из постсоветского пространства в список учёных, философов, филантропов попал только один человек - Алексей Навальный".
Авторы топ-50 поприветствовали "необычайную храбрость лидера российской оппозиции", назвали его "диссидентом" и припомнили скандальную историю с якобы "отравлением", подавая её с позиции Запада. То есть будучи уверенными в том, что в немецкую клинику Навального отправили после "отравления нервно-паралитическим веществом".
"Это выглядело как конец его кампании против государственной коррупции, но затем он отправился домой, - характеризует издание оппозиционера. - Миллионы транслируемых в прямом эфире кадров его возвращения в Москву, куда его увели милиционеры в чёрных касках. С тех пор он находится в тюрьме".
При этом в публикации делается оговорка, что Навальный - "не Ганди", но всё же кое-что "общее" с ним у блогера находят: "Готовность позволить врагам осуждать себя, делая всё, что в их силах".
"Бесстрашие Навального - напоминание о том, насколько нелегко завоёваны свободы, которые многие из нас считают само собой разумеющимися",- резюмируется в аннотации о блогере.
То, что авторы журнала включили Навального в список "мыслителей", вызвало у Корнилова недоумение.
"Не, я всё понимаю, но представить Навального в качестве "мыслителя" - это надо умудриться, - обратил внимание политолог у себя в авторском Telegram-канале. - Причём журнал признаёт: да, мол, "это не Ганди" (фух, хоть это заметили), но зато он "смелый". Ага, а это равнозначно мыслителю?"
В ответ эксперт предложил в таком случае включить в тот же список британца, который на днях вставлял себе в попу дымовую шашку.

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