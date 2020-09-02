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"Не финал, а начало большой шпионской истории": Российские спецслужбы укрывают Марсалека?

02 сентября 2020, 23:40  •  114 • В мире
Немецкое издание Handelsblatt предположило, что российские спецслужбы укрывают одного из самых разыскиваемых преступников мира, Яна Марсалека. В очередном "расследовании" приведены аргументы, которые якобы это доказывают. "Не финал, а только начало большой шпионской истории", - пишет СМИ.
Ян Марсалек управлял крупной компанией Wirecard, но в начале лета 2020 года она рухнула за один день. На счетах не оказалось почти двух миллиардов евро. Бывший член правления сбежал. Сообщалось, что австриец нанял частный самолёт, на котором долетел до Таллина, а затем перебрался в Минск.
Авторы публикации в ежедневной деловой газете Handelsblatt предполагают, что Ян Марсалек сейчас живёт в частном доме, который находится неподалёку от Москвы. Его местонахождение и действия контролирует не ГРУ, а Служба внешней разведки, говорится в статье. Там сказано, что эти данные были получены от знакомых бывшего члена правления Wirecard. Якобы в СВР Марсалеку пообещали, что его не экстрадируют.
"Wirecard и спецслужбы - это мало освещённая глава многоликого финансового детектива", - пишут немецкие журналисты.
Оппозиция в Германии не верит, что официальные власти страны не знают о местонахождении Марсалека. Они намерены потребовать объяснить, как ему удалось так быстро скрыться.
"Мы наблюдаем вовсе не финал, а начало большой шпионской истории. Её последствия могут оказаться заметнее скандала вокруг бывшего сотрудника ЦРУ и АНБ Эдварда Сноудена", - считают журналисты.
В статье говорится о том, что российские спецслужбы крайне заинтересованы в Марсалеке. Якобы он является "носителем служебной тайны первого класса". Например, через этого австрийца Россия оплачивала услуги наёмников в Сирии и на Украине, а также инвестировала в Ливию. Издание никаких доказательств этих слов не приводит, но ссылается на знакомых Марсалека, пожелавших остаться анонимными.

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