"Не Джек Ма - двойник": Исчезновение китайского миллиардера вызвало вопросы

В начале января появилось множество слухов о том, куда и почему исчез известный китайский бизнесмен Джек Ма. С октября он не появлялся на публике. Основателя Alibaba и Ant Group также исключили из жури конкурса на организованном им африканском шоу талантов "Бизнес-герои Африки".

В компании Alibaba, прославившей Джека Ма, отмахиваются от расспросов. Местонахождение миллиардера остается неизвестным.

Тем временем в американской прессе появились сообщения, что предприниматель не исчез, а залег на дно после публичной критики в адрес китайских властей. Так, на финансовом форуме в Шанхае, прошедшем осенью, он раскритиковал международные финансовые нормы и политические элиты за устаревший подход к экономическому регулированию.

После этого в начале ноября китайские регуляторы вызвали Джека Ма на встречу, а затем отменили готовящееся IPO его финтех-гиганта Ant Group всего за два дня до размещения акций, напоминает русскоязычный Forbes.

На фоне слухов о том, что произошло с 56-летним миллиардером, телеграм-канал "Китайская угроза" разместил видео, где запечатлён человек, похожий на Джека Ма. Однако пользователи в комментариях высказали версию, что это двойник.

"Что-то он помолодел лет на 20", "Федот, да не тот!", "Да и с нынешним дипфейком его лицо можно хоть на лысого приклеить", "Это не он, либо это он, но 30 лет назад", - сомневаются пользователи.

Впрочем, случай с Джеком Ма - скорее правило, чем исключение. По данным СМИ, за последние годы не менее полудюжины других китайских миллиардеров и богатых предпринимателей на время исчезали из общественной жизни после конфликтов с Коммунистической партией.