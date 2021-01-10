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"Не Джек Ма - двойник": Исчезновение китайского миллиардера вызвало вопросы

10 января 2021, 11:25  •  85 • Политика
В Сети после слухов об исчезновении из публичного пространства основателя Alibaba и Ant Group Джека Ма появилось множество версий, что же с ним произошло. В американских СМИ появилась версия, что предприниматель никуда не сбежал, а лишь залёг на дно. Пользователи обсуждают видео, где запечатлено, как похожий на миллиардера человек чинит кондиционер, но, убеждены комментаторы, это не Джек Ма, а его двойник.
В начале января появилось множество слухов о том, куда и почему исчез известный китайский бизнесмен Джек Ма. С октября он не появлялся на публике. Основателя Alibaba и Ant Group также исключили из жури конкурса на организованном им африканском шоу талантов "Бизнес-герои Африки".
В компании Alibaba, прославившей Джека Ма, отмахиваются от расспросов. Местонахождение миллиардера остается неизвестным.
Тем временем в американской прессе появились сообщения, что предприниматель не исчез, а залег на дно после публичной критики в адрес китайских властей. Так, на финансовом форуме в Шанхае, прошедшем осенью, он раскритиковал международные финансовые нормы и политические элиты за устаревший подход к экономическому регулированию.
После этого в начале ноября китайские регуляторы вызвали Джека Ма на встречу, а затем отменили готовящееся IPO его финтех-гиганта Ant Group всего за два дня до размещения акций, напоминает русскоязычный Forbes.
На фоне слухов о том, что произошло с 56-летним миллиардером, телеграм-канал "Китайская угроза" разместил видео, где запечатлён человек, похожий на Джека Ма. Однако пользователи в комментариях высказали версию, что это двойник.
"Что-то он помолодел лет на 20", "Федот, да не тот!", "Да и с нынешним дипфейком его лицо можно хоть на лысого приклеить", "Это не он, либо это он, но 30 лет назад", - сомневаются пользователи.
Впрочем, случай с Джеком Ма - скорее правило, чем исключение. По данным СМИ, за последние годы не менее полудюжины других китайских миллиардеров и богатых предпринимателей на время исчезали из общественной жизни после конфликтов с Коммунистической партией.

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