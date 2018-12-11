Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Детский сад»: в России отреагировали на заявление Помпео о российских Ту-160 в ...
США могут поддержать российский статус Крыма. Но нужна компенсация — эксперт
Россия может и готова обнародовать переписку с США по "вмешательству" ...
В Молдове утвердили законы о цензуре в СМИ, переименовании 9 мая и переподчинени...
Главная / Политика

"Не думаю, что решение принято без давления": Отец Бутиной подтвердил сделку со следствием США

11 декабря 2018, 17:09  •  75 • Политика
Гражданка России Мария Бутина пойдет на сделку со следствием США. Ее отец считает, что решение было принято под давлением со стороны американцев. "Не думаю, что решение принято без давления", - сказал он.
Задержанная в США гражданка России Мария Бутина пойдет на сделку с американским следствием. Информацию об этом подтвердил лично отец девушки. Бутина собирается признать себя виновной в работе иноагентом без соответствующей регистрации.
При этом отец девушки добавил, что сомневается, что его дочь приняла такое решение без давления со стороны американских правоохранительных органов. При этом он уверяет, что Бутина "никого не оговорит, в том числе себя" и "вину в не совершенных ею правонарушениях не признает".
Адвокат девушки поясняет, что она собирается признать лишь 15% всех обвинений, которые ей предъявили. То есть она не признает себя российской шпионкой, но соглашается, что в ее действиях могут быть усмотрены нарушения американского законодательства, касающегося деятельности иноагентов.
"Я не думаю, что решение (о признании вины) принято без давления", - цитирует РБК слова отца Бутиной.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

75
Источник
Похожие новости
11 декабря 2018, 17:09
"14 лет колонии строгого режима": В России вынесли приговор шпиону Украины в штабе Черноморского флота
11 декабря 2018, 13:54
Британцев охватила шпиономания: Посол объяснил нежелание Лондона сотрудничать с Москвой
11 декабря 2018, 17:09
Иностранные спецслужбы пытались атаковать "Прямую линию с Путиным" и выборы президента

10 декабря 2018, 21:40
Путин одобрил "переезд" столицы Дальневосточного округа во Владивосток
11 декабря 2018, 17:09
Что выиграет Россия от переворота во Франции
11 декабря 2018, 10:39
Либерализм и социализм – антагонисты или братья?
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
06 декабря 2018, 00:39
Русское небо закрывают лазеры: Раскрываем тайны «Пересвета»
05 декабря 2018, 05:09
Очередной провал Пентагона: «уникальный» эсминец Zumwalt не оправдал ни денег, ни ожиданий
08 декабря 2018, 01:25
Запад повторяет Крымскую войну: Стариков о предсказуемости США
07 декабря 2018, 12:24
Русские С-300 Асада не спасут: Израиль продолжает бомбить Сирию
10 декабря 2018, 16:39
Славите бандеровцев? Придется платить по искам их жертв
08 декабря 2018, 04:39
"Демонстрация презрения и ненависти к России": Делягин о пойманном на мошенничестве после Евросоюза
05 декабря 2018, 01:54
Госдеп США пригрозил России болью
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.