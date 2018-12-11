"Не думаю, что решение принято без давления": Отец Бутиной подтвердил сделку со следствием США

Гражданка России Мария Бутина пойдет на сделку со следствием США. Ее отец считает, что решение было принято под давлением со стороны американцев. "Не думаю, что решение принято без давления", - сказал он.

Задержанная в США гражданка России Мария Бутина пойдет на сделку с американским следствием. Информацию об этом подтвердил лично отец девушки. Бутина собирается признать себя виновной в работе иноагентом без соответствующей регистрации.

При этом отец девушки добавил, что сомневается, что его дочь приняла такое решение без давления со стороны американских правоохранительных органов. При этом он уверяет, что Бутина "никого не оговорит, в том числе себя" и "вину в не совершенных ею правонарушениях не признает".

Адвокат девушки поясняет, что она собирается признать лишь 15% всех обвинений, которые ей предъявили. То есть она не признает себя российской шпионкой, но соглашается, что в ее действиях могут быть усмотрены нарушения американского законодательства, касающегося деятельности иноагентов.