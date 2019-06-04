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"Не думайте, что Зеленский забыл про Крым": В Брюсселе президент Украины обсудит "стратегию возвращения полуострова"

04 июня 2019, 08:24  •  57 • В мире
Во время своего первого зарубежного визита в Брюссель новый украинский лидер собирается обсудить с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО "стратегию возвращения полуострова". "Не думайте, что Зеленский забыл про Крым", - заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.
По ее словам, по данному вопросу ведутся постоянные консультации для того, чтобы выработать "определенное решение".
"Не думайте, что Зеленский забыл про Крым. Когда будет наработано определенное решение, его вынесут. Администрация хочет быть прозрачной, но говорить о каких-либо слухах или решениях, которые могут быть очень чувствительными, до того, как будет принято это решение, администрация не хотела бы", — заявила Мендель.
Пресс-секретарь Зеленского также сообщила, что "первый его визит в Брюссель состоится уже 4 июня". Киев не изменил своей позиции по вопросу территориальной принадлежности Крыма, добавила она.
Об этом сообщает TCN.UA.

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