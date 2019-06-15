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"Не думала, что политика – грязь до такой степени": Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму
15 июня 2019, 14:09 • 93 • Политика
Директор московского Центра паллиативной помощи Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму. "Не думала, что политика – грязь до такой степени", - заявила Федермессер. Она баллотировалась в том же округе, что и сотрудница ФБК Любовь Соболь. Ранее сообщалось, что Алексей Навальный призывал Федермессер снять свою кандидатуру.
Стало известно о том, что директор московского Центра паллиативной помощи, учредитель фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму.
Об этом она написала в своем аккаунте в Facebook.
"Друзья предупреждали меня, что любое приближение к политике — это грязь, - рассуждает Федермессер. - Но я не думала, что до такой степени".
По ее словам, буквально два последних месяца перевернули все представления "о границах допустимого в критике".
"Я оказалась не готова к большому количеству негативных высказываний и ложных обвинений в свой адрес, - признается Федермессер. - Пусть дальше в этом принимают участие те, кто сильнее и закаленнее".
Она подчеркнула, что продолжит вести свою работу и дальше – в фонде "Вера" и в Центре паллиативной помощи.
"Политика была игра на чужом поле, а я хочу пахать на своем", - отметила Федермессер.
Примечательно, что в этот же округ выдвигалась и сотрудница ФБК Любовь Соболь. Алексей Навальный писал в адрес Федермессер письмо, в котором просил не выдвигать кандидатуру, так как это "поможет власти отобрать голоса у оппозиции".
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